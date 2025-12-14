खेल

'ऐसी घटनाओं से देश की छवि को नुकसान पहुंचता है', मेसी इवेंट के दौरान हंगामे पर बाइचुंग भूटिया का बयान

रायपुर, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी तीन दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। शनिवार को जब मेसी कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, तो कई फैंस उनकी झलक तक नहीं देख सके। इससे नाराज फैंस ने स्टेडियम में जमकर तोड़फोड़ की। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया का मानना है कि इस घटना से देश की छवि को नुकसान पहुंचा है।

बाईचुंग भूटिया ने कहा, "ये बहुत निराशाजनक था। हजारों फैंस स्टेडियम में मौजूद थे, क्योंकि वे लियोनेल मेसी से प्यार करते हैं। उम्मीद है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी, जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। उम्मीद है कि इस गलती से लोग सबक लेंगे।"

उन्होंने कहा, "यह मेसी का शानदार दौरा था, लेकिन कुछ चीजें योजनाओं के अनुसार नहीं हो सकीं। स्टेडियम में कई सारे वीआईपी थे। मेसी के फैंस उनकी झलक नहीं देख सके। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। फैंस मेसी को न देख पाने से निराश थे। कई फैंस काफी दूर से उनकी एक झलक पाने के लिए आए थे।"

उल्लेखनीय है कि इस मामले को लेकर इवेंट के मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी टिकटों की ऊंची कीमत और फुटबॉल आइकन तक सीमित पहुंच को लेकर वेन्यू पर हुए हंगामे और तोड़फोड़ के बाद हुई है।

सूत्र के मुताबिक, पुलिस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शताद्रु दत्ता को उस समय गिरफ्तार किया, जब वह शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे थे।

इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक न्यायिक समिति के गठन की घोषणा की है, जिसकी अध्यक्षता कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) असीम कुमार रे करेंगे।

सीएम ममता बनर्जी ने इस घटना को लेकर फैंस से माफी मांगते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मैं सॉल्ट लेक स्टेडियम की अव्यवस्था से बहुत परेशान और हैरान हूं। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लियोनेल मेसी, साथ ही सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूं। मैं जस्टिस (रिटायर्ड) असीम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना रही हूं, जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव और गृह विभाग के सदस्य होंगे। यह समिति इस घटना की विस्तार से जांच करेगी।"

