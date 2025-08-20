खेल

Ahmedabad International Sports: गुजरात की हेरिटेज सिटी करेगी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट्स की मेजबानी

अहमदाबाद बनेगा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों का नया केंद्र
Aug 20, 2025, 08:01 AM
गुजरात की हेरिटेज सिटी करेगी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट्स की मेजबानी

गांधीनगर:  व्यापार एवं साहस के लिए विख्यात राज्य गुजरात अब खेल-कूद क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर दिखने के लिए तैयार है। आगामी वर्षों में गुजरात की हेरिटेज सिटी अहमदाबाद में विख्यात अंतरराष्ट्रीय गेम्स का आयोजन होने वाला है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है।

2025 में ही तीन बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप, एक्वाटिक्स चैम्पियनशिप तथा एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन अंडर-17 (एएफसी यू-17) एशियन कप क्वालीफायर आयोजित होंगे और विश्वभर के शीर्ष खिलाड़ी अहमदाबाद के अतिथि बनेंगे।

अहमदाबाद के नारणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आगामी 24 से 30 अगस्त के दौरान प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस चैम्पियनशिप में 29 देशों के 350 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके बाद सितंबर-अक्टूबर में एशियन एक्वाटिक्स चैम्पियनशिप 2025 आयोजित होगी, जिसमें चीन, जापान एवं कोरिया जैसे देशों के तैराक हिस्सा लेंगे।

उल्लेखनीय है कि भारत 22 से 30 नवंबर, 2025 के दौरान आयोजित एएफसी यू-17 एशियन कप सऊदी अरब 2026 क्वालीफायर के सात मेजबान देशों में से एक है। भारत में आयोजित सभी मैच अहमदाबाद के ट्रांसस्टेडिया द एरेना में आयोजित होंगे। अहमदाबाद में आयोजित क्वालीफायर में ग्रुप डी के मैच होने वाले हैं, जिसमें भारत, ईरान, फिलिस्तीन, चीनी ताइपे और लेबनान जैसे देश भाग लेंगे।

वर्ष 2026 में एशियन वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप तथा आर्चरी एशिया पैरा कप, वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन भी अहमदाबाद में होगा। इसके अतिरिक्त भारत ने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 का आयोजन करने का सम्मान भी प्राप्त किया है और यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर एवं एकतानगर (केवडिया) में आयोजित होंगे।

हाल ही में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत की दावेदारी मंजूर की गई है और इस इवेंट के लिए मेजबान शहर के रूप में अहमदाबाद का चयन किया गया है। सभी इवेंट्स राज्य को मल्टी-स्पोर्ट हाई-परफॉर्मेंस स्थल के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पायदान सिद्ध होंगे।

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने राज्य को खेलकूद के क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर लाने का जो सपना देखा था, उसे आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार साकार कर रही है। आज राज्य में विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर है और खिलाड़ी खेलकूद क्षेत्र में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं।

इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई खेल महाकुंभ पहल का योगदान उल्लेखनीय है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा लॉन्च की गई नई स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022-27 ने गुजरात के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया है। अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा सुविधाओं के कारण गुजरात अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित करने में सक्षम बना है।

 

 

Commonwealth WeightliftingGujarat international tournamentsAsian Aquatics ChampionshipAhmedabad sports eventsIndia sports infrastructureAFC U17 Asian CupGujarat sports policy

