Ahmedabad Commonwealth Games 2030 : 'कॉमनवेल्थ गेम्स 2030' के लिए अहमदाबाद की अनुशंसा का फैसला गर्व का पल: अमित शाह

Oct 16, 2025, 04:21 AM
नई दिल्ली: कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के कार्यकारी बोर्ड ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए मेजबान शहर के रूप में गुजरात के अहमदाबाद का नाम सिफारिश करने की पुष्टि की है। वैश्विक खेल मंच पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए यह एक बड़ा अवसर होगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद का नाम कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेजबान शहर के रूप में सिफारिश करने की घोषणा का स्वागत किया है और इसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को खेल के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम बताया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह ने लिखा, भारत के लिए अपार खुशी और गौरव का दिन। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन द्वारा अहमदाबाद में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी दिए जाने पर भारत के प्रत्येक नागरिक को हार्दिक बधाई। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विश्व खेल मानचित्र पर स्थापित करने के अथक प्रयासों का एक शानदार समर्थन है। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण और देश भर में खेल प्रतिभाओं का एक विशाल भंडार तैयार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक अद्भुत खेल स्थल बना दिया है।

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक्स पर लिखा, "भारतीय खेलों के लिए एक बहुत बड़ा क्षण। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के कार्यकारी बोर्ड का आभार, जिन्होंने 2030 में शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अहमदाबाद को प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में अनुशंसित किया। यह हमारे राष्ट्र के लिए एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। यह निर्णय वैश्विक खेलों में भारत के बढ़ते प्रभुत्व को दर्शाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा संभव हुआ है, जिनकी प्रतिबद्धता ने भारत को विश्व खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया है।"

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अंतरिम अध्यक्ष डॉ. डोनाल्ड रुकारे ने कहा, "हम भारत और नाइजीरिया, दोनों के आभारी हैं कि उन्होंने 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी के प्रस्ताव तैयार करने में जो दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता दिखाई है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। दोनों ही प्रस्ताव प्रेरणादायक थे और हमारे कॉमनवेल्थ परिवार में मौजूद अवसरों की व्यापकता को दर्शाते हैं। कार्यकारी बोर्ड ने मूल्यांकन समिति के निष्कर्षों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और हमारे सदस्यों के लिए अहमदाबाद की सिफारिश कर रहा है। यह इस आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि हम अपने शताब्दी खेलों की ओर देख रहे हैं, और अब हम ग्लासगो में होने वाली आम सभा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहां हमारे सदस्य अंतिम निर्णय लेंगे।"

कॉमनवेल्थ खेल 2030 इस खेल का शताब्दी वर्ष होगा। कॉमनवेल्थ खेल की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में हुई थी।

 

 

