Ahmedabad Betting Racket : आईपीएल सट्टेबाजी के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार, 16 फोन और 3.10 लाख रुपए जब्त

अहमदाबाद: अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मेमनगर इलाके के पास एक फ्लैट से कथित तौर पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी का रैकेट चलाने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी शुक्रवार रात चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के बीच हुए इंडियन प्रीमियर लीग (आीपीएल) मैच पर कई ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी आईडी का इस्तेमाल करके दांव लगा रहे थे।

एक गुप्त सूचना के आधार पर, पुलिस ने शुक्रवार रात करीब 11 बजे आनंद पार्क सोसाइटी के एक अपार्टमेंट पर छापा मारा, जिसे खास तौर पर जुए की गतिविधियों के लिए किराए पर लिया गया था।

गिरफ्तार किए गए लोगों में कपिल उर्फ ​​चिराग ठक्कर (24), अभय ठक्कर (30), यशकुमार अखानी (30), मीत जायसवाल (25), कल्पेश ठक्कर (35) और ध्रुव ठक्कर (27) शामिल हैं, जो मूल रूप से बनासकांठा जिले के रहने वाले हैं।

अधिकारियों ने बताया कि वे न केवल खुद दांव लगा रहे थे, बल्कि दूसरों को सट्टेबाजी की आईडी भी बेच रहे थे। अधिकारियों ने कुल 3,10,110 रुपए का सामान जब्त किया। इनमें 2,60,000 रुपए कीमत के 16 मोबाइल फोन और 50,110 रुपए नकद थे।

कुछ संदिग्ध कमीशन के आधार पर काम करते थे, जबकि अन्य सीधे तौर पर अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम में सट्टा लगाते थे। पुलिस कुछ और लोगों की भी जांच कर रही है, जो अभी भी फरार हैं और जिन पर सट्टेबाजी की आईडी सप्लाई करने का आरोप है; इनमें पाटन का रौनक ठक्कर और अहमदाबाद का दीप ठक्कर शामिल हैं।

इस रैकेट से जुड़े ग्राहकों में अहमदाबाद का आकाश लालवानी, गांधीनगर का किशन ठक्कर, अहमदाबाद का जीतू और भाभर का जमक शामिल है। जुआ अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया है, और बाकी संदिग्धों को पकड़ने तथा इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए जांच जारी है। इससे पहले, शहर की क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन टिकटों से जुड़े क्रिकेट के कई मामलों में कार्रवाई की थी।

--आईएएनएस