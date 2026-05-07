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World Yogasana Championship : भारत 4-8 जून तक पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा

भारत बनेगा पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का मेजबान, वैश्विक खिलाड़ी दिखाएंगे कौशल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 07, 2026, 03:01 PM
भारत 4-8 जून तक पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा

अहमदाबाद: भारत 4 से 8 जून तक अहमदाबाद स्थित ट्रांसस्टेडिया में पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें 40 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

 

 

वर्ल्ड योगासन के तत्वावधान में आयोजित इस चैंपियनशिप की मेजबानी 'योगासन भारत' करेगा, जिसका मकसद दुनियाभर के बेहतरीन खिलाड़ियों को एक मंच पर लाना है। भारतीय राष्ट्रीय योगासन टीम के लिए आधिकारिक चयन ट्रायल 1 और 2 मई को हरियाणा के सोनीपत में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) केंद्र में आयोजित किए गए थे।

 

तैयारियों के हिस्से के रूप में, खिलाड़ियों ने पारंपरिक, कलात्मक, लयबद्ध और एथलेटिक योगासन जैसी श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा की। चुने गए खिलाड़ी अब 10 मई से 2 जून तक अहमदाबाद के नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कोचिंग शिविर में हिस्सा लेंगे।

 

इस मौके पर योगासन भारत के अध्यक्ष, उदित सेठ ने कहा, "पहली बार विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप की मेजबानी करना इस खेल के लिए एक निर्णायक क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का यह विजन है कि योगासन खेल के माध्यम से योग को विश्व स्तर पर युवाओं तक पहुंचाया जाए, ताकि यह दुनियाभर के कई बहु-खेल आयोजनों में गूंजे और इसके ओलंपिक खेल बनने की प्रबल संभावना बनी रहे। हमने एक मजबूत प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम तैयार किया है। अब योगासन वैश्विक मंच के लिए तैयार है। भारत को इस आंदोलन का नेतृत्व करने पर गर्व है। योगासन, योगमय जीवन शैली का प्रवेश द्वार है।"

 

वर्ल्ड योगासन और योगासन भारत के महासचिव, जयदीप आर्य ने कहा, "सोनीपत में राष्ट्रीय ट्रायल के दौरान देखी गई भागीदारी और प्रतिभा का स्तर पूरे भारत में योगासन के जबरदस्त विकास को दर्शाता है। यह चैंपियनशिप एथलीट्स को एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करेगी और खेल की वैश्विक मान्यता और विकास को और तेज करेगी।"

 

वर्ल्ड योगासन द्वारा विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त और संचालित यह खेल, योग के अनुशासन को एथलेटिक प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ जोड़ता है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन मानकीकृत नियमों के तहत सटीकता, संतुलन, लचीलापन, नियंत्रण, स्थिरता और कठिनाई के स्तर के आधार पर किया जाता है। इस जून में दुनिया भर के एथलीट, अधिकारी और फेडरेशन अहमदाबाद में इकट्ठा होने वाले हैं।

 

--आईएएनएस

 

 

 

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