अहमदाबाद टेस्ट : वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 पर सिमटी, सिराज ने झटके 4 विकेट

अहमदाबाद, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट गुरुवार से शुरू हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाली वेस्टइंडीज 162 पर सिमट गई।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार झेलने वाली वेस्टइंडीज की खराब फॉर्म का सिलसिला अहमदाबाद में भी जारी रहा। टीम के किसी भी बल्लेबाज ने क्रीज पर रुकने की हिम्मत नहीं दिखाई। वेस्टइंडीज ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और पूरी टीम 44.1 ओवर में 162 के स्कोर पर सिमट गई। जस्टिन ग्रीव्स ने 32, शाई होप ने 26 और कप्तान रॉस्टन चेज ने 24 रन बनाए।

भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की जोड़ी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए घातक साबित हुई। पारी की शुरुआत में सिराज बुमराह से भी ज्यादा असरदार रहे। सिराज ने 14 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने 6.1 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए। वाशिंगटन सुंदर को भी एक विकेट मिला। अंपायर्स ने समय से पहले ही चायकाल का ऐलान किया।

भारतीय टीम वेस्टइंडीज पर बड़ी बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी।

टेस्ट सीरीज दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम है, क्योंकि इससे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंक भी मिलने हैं।

भारत की प्लेइंग इलेवन

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन

रोस्टन चेज (कप्तान), तेजनारायण चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक एथनाजे, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, जोहान लेने, जेडेन सील्स।

--आईएएनएस

पीएके