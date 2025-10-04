अहमदाबाद टेस्ट: ध्रुव जुरेल ने पहले टेस्ट शतक का जश्न सैन्य अंदाज में मनाया

अहमदाबाद, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट के दूसरे दिन अपने करियर का पहला शतक लगाया। शतक लगाने के बाद जुरेल ने जिस अंदाज में जश्न मनाया, वो काफी चर्चा में है।

ध्रुव जुरेल के पिता नेम चंद भारतीय सेना में रहे हैं। वह कारगिल की लड़ाई का भी हिस्सा रहे हैं। जुरेल ने शतक लगाने के बाद बल्ले को उसी अंदाज में पकड़ा जैसे एक सैनिक अपनी बंदूक पकड़ता है। अपने इस अंदाज से जुरेल ने अपने पिता को सैल्यूट किया। ध्रुव पूर्व में भी ऐसा करते रहे हैं।

190 गेंद में अपना शतक पूरा करने वाले जुरेल ने 210 गेंद पर 125 रन की पारी खेली। ध्रुव का यह शतक विशेष है। वह भारतीय धरती पर वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाने वाले तीसरे विकेटकीपर बल्लेबाज बने हैं। जुरेल से पहले एमएस धोनी और फारुख इंजीनियर वेस्टइंडीज के खिलाफ घर में शतक लगा चुके हैं।

ऋषभ पंत की इंजरी की वजह से ध्रुव जुरेल को प्लेइंग इलेवन में मौका मिला है। जुरेल ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया है। अपने शतक से जुरेल ने साबित किया कि वह भारतीय टीम में लंबे समय तक टिकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

ध्रुव जुरेल के शतक और रवींद्र जडेजा के साथ पांचवें विकेट के लिए उनकी 206 रन की साझेदारी के दम पर भारतीय टीम इस टेस्ट में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। वेस्टइंडीज के पहली पारी में बनाए 162 रन के जवाब में भारतीय टीम ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पांच विकेट के नुकसान पर 448 रन बना लिए हैं। जुरेल के 125 के अलावा केएल राहुल ने 100 और शुभमन गिल ने 50 रन बनाए। ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा 176 गेंद पर 5 छक्के और 6 चौके की मदद से 104 रन बनाकर नाबाद हैं। उनके साथ वाशिंगटन सुंदर 9 रन पर खेल रहे हैं।

