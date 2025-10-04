अहमदाबाद टेस्ट में चटकाए 7 विकेट, भारत की जीत से गदगद मोहम्मद सिराज

अहमदाबाद, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच को पारी और 140 रन से अपने नाम किया। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है। इस मुकाबले में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी शानदार छाप छोड़ी।

मोहम्मद सिराज ने इस मैच में कुल 7 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने पहली पारी में 14 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 40 रन देकर 4 विकेट लिए। अगली पारी में सिराज ने 11 ओवरों में 31 रन देकर 3 विकेट चटकाए। निरंतर लाइन-लेंथ बनाए रखने में माहिर सिराज ने विपक्षी टीम को इस मुकाबले में काफी परेशान किया है।

मैच जीतने के बाद मोहम्मद सिराज ने कहा, "बहुत खुशी हो रही है। हमने बल्ले और गेंद, दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरी पारी में विकेट धीमा था, गेंद बल्ले पर नहीं आ रही थी और मुझे लगा जैसे मैं यहां 5 विकेट ले लूंगा। बल्लेबाजी अच्छी थी। सभी खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी ली है। केएल राहुल इंग्लैंड दौरे से ही रन बना रहे हैं। शुभमन गिल भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी खिलाड़ी भी शानदार फॉर्म में हैं।"

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम को अपना ही फैसला भारी पड़ गया। यह टीम 44.1 ओवरों में महज 162 रन पर सिमट गई। इस पारी में भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि जसप्रीत बुमराह के हाथ 3 सफलताएं लगी।

इसके जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी 448/5 के स्कोर पर घोषित करते हुए 286 रन की शानदार बढ़त हासिल की।

टीम इंडिया के लिए इस पारी में केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) और रवींद्र जडेजा (नाबाद 104) ने शतकीय पारी खेली, जबकि शुभमन गिल ने 50 रन बनाए। इस पारी में वेस्टइंडीज के लिए कप्तान रोस्टन चेज ने 2 विकेट चटकाए।

वेस्टइंडीज की टीम अपनी दूसरी पारी में भी पिछली गलतियों से सबक लेकर नहीं उतरी। यह टीम सिर्फ 45.1 ओवरों का ही सामना कर सकी। भारत की तरफ से इस मैच में रवींद्र जडेजा ने सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि सिराज ने 3 विकेट चटकाए।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैचों में 17 बार पारी के अंतर से जीत दर्ज की गई है। 20वीं सदी में वेस्टइंडीज 9 मौकों पर विजेता रहा है, जबकि भारत ने 21वीं सदी में 8 मौकों पर जीत हासिल की है। अब दोनों देश 10 अक्टूबर से दिल्ली में सीरीज का दूसरा और अंतिम मैच खेलेंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस