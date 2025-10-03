अहमदाबाद टेस्ट : केएल राहुल का अर्धशतक, पहले दिन की समाप्ति पर भारत का स्कोर 121/2

अहमदाबाद, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट में पहले दिन की समाप्ति पर भारतीय टीम ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए हैं। केएल राहुल और शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद हैं।

भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने एक बार फिर मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की। जायसवाल 54 गेंद पर 36 रन बनाकर जायडेन सील्स का शिकार बने। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए साई सुदर्शन 7 रन बनाकर आउट हो गए।

केएल राहुल ने एक बार फिर संयम से भरपूर 53 रन की पारी खेली है। वह क्रीज पर मौजूद हैं। 114 गेंद की अपनी पारी में वह 6 चौके लगा चुके हैं। उनके साथ शुभमन गिल 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों के बीच 31 रन की साझेदारी हुई है। दूसरे दिन भारत को वेस्टइंडीज पर बड़ी बढ़त दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों पर होगी।

इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 162 रन पर समेट दिया। वेस्टइंडीज के लिए जस्टिन ग्रीव्स ने 32, शाई होप ने 26 और कप्तान रॉस्टन चेज ने 24 रन बनाए। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की जोड़ी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए घातक साबित हुई। पारी की शुरुआत में सिराज बुमराह से भी ज्यादा असरदार रहे। सिराज ने 14 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने 6.1 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए। वाशिंगटन सुंदर को भी एक विकेट मिला।

भारत की प्लेइंग इलेवन

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन

रोस्टन चेज (कप्तान), तेजनारायण चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक एथनाजे, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, जोहान लेने, जायडेन सील्स।

