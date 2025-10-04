अहमदाबाद टेस्ट: जुरेल, जडेजा, राहुल का शतक, भारत ने वेस्टइंडीज पर बनाई 286 रन की बढ़त

अहमदाबाद, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट में दूसरे दिन की समाप्ति तक ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा और केएल राहुल के शतक की बदौलत भारतीय टीम ने 286 रन की बढ़त हासिल कर ली है।

भारत की तरफ से दूसरे दिन तीन शतक लगे। पहला शतक केएल राहुल ने लगाया। राहुल 197 गेंद पर 100 रन बनाकर आउट हुए। यह उनके टेस्ट करियर का 11वां शतक था।

इसके बाद ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने शतक लगाए। जुरेल ने 210 गेंद पर 15 चौके और 3 छक्के की मदद से 125 रन की पारी खेली। यह टेस्ट करियर का उनका पहला शतक है। जुरेल वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय धरती पर शतक लगाने वाले तीसरे विकेटकीपर बल्लेबाज बने। जुरेल से पहले धोनी और फारुख इंजीनियर यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। पूर्व भारतीय कप्तान धोनी ने 2011 में कोलकाता टेस्ट के दौरान 144 रन बनाए थे, जबकि पूर्व विकेटकीपर इंजीनियर ने 1967 में चेन्नई टेस्ट के दौरान विंडीज के खिलाफ 109 रन बनाए थे।

रवींद्र जडेजा ने इंग्लैंड में बतौर बल्लेबाज किए गए बेहतरीन प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए अपने टेस्ट करियर का छठा शतक लगाया। जडेजा 176 गेंद पर 104 रन बनाकर नाबाद हैं। जडेजा ने अपनी पारी में 5 छक्के और 6 चौके लगाए हैं। जडेजा और जुरेल के बीच पांचवें विकेट के लिए 206 रन की साझेदारी हुई। दूसरे दिन के खेल की समाप्ति के समय भारत का स्कोर 5 विकेट पर 448 रन था। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज पर 286 रन की बढ़त बना ली है।

वेस्टइंडीज की पहली पारी पहले दिन ही 44.1 ओवर में 162 रन पर सिमट गई थी। सिराज ने 4, बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिए थे।

