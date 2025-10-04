अहमदाबाद टेस्ट : भारत की शानदार जीत पर झूमे फैंस, खिलाड़ियों की जमकर तारीफ

अहमदाबाद, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच को पारी और 140 रन से अपने नाम किया। भारतीय फैंस भारत की जीत से गदगद हैं। फैंस ने भारतीय खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए जमकर सराहा है।

मैच देखने स्टेडियम पहुंचे सारांश ने आईएएनएस से कहा, "मोहम्मद सिराज, रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की। हमने वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों पर अपना दबदबा बनाए रखा है।"

महर्षि ने कहा, "यह मैच शानदार था। पूरी भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की है।"

एक नन्हे फैन ने कहा, "आज मैं मैच देखने के लिए स्कूल नहीं गया। मैं तीन दिन तक चले इस मैच में पहली बार स्टेडियम पहुंचा था, जहां वेस्टइंडीज की टीम के विकेटों का पतझड़ देखा। पूरी भारतीय टीम ने शानदार खेला, लेकिन रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन काबिल-ए-तारीफ था।"

टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी वेस्टइंडीज की टीम इस मुकाबले में महज 162 रन पर सिमट गई। टीम के लिए जस्टिन ग्रीव्स ने 32 रन बनाए। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 4, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में भारत ने पहली पारी 448/5 के स्कोर पर घोषित की। इस पारी में सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने 100 रन बनाए, जबकि ध्रुव जुरेल ने 125 रन की पारी खेली। रवींद्र जडेजा 104 रन बनाकर नाबाद रहे।

भारत ने पहली पारी के आधार पर 286 रन की विशाल बढ़त हासिल कर ली थी। इसके बाद मेजबान टीम ने वेस्टइंडीज को दूसरी पारी में महज 146 रनों पर समेटते हुए पारी के अंतर से मैच अपने नाम कर लिया।

इस पारी में रवींद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद सिराज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। यह बतौर टेस्ट कप्तान भारतीय सरजमीं पर शुभमन गिल की पहली जीत भी है।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस