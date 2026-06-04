अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का आयोजन आज, वर्चुअली शामिल होंगे पीएम मोदी

अहमदाबाद, 4 जून (आईएएनएस)। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप गुरुवार से गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगी।

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ईका एरीना में आयोजित इस इवेंट में 60 से ज्यादा देशों के 400 एथलीट पारंपरिक, कलात्मक, रिदमिक पेयर्स और टीम योगासन इवेंट्स में मुकाबला करने के लिए एक साथ आए हैं।

यह पांच-दिवसीय इवेंट (4-8 जून) अमेरिका, घाना, केन्या, मलेशिया, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान जैसे देशों के प्रतिभागियों को एक साथ लाएगा, जो एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में योगासन के लिए पहली वैश्विक चैंपियनशिप है।

इससे पहले बुधवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, "पूरी दुनिया में योग को जबरदस्त लोकप्रियता मिल रही है! 4 जून को, अहमदाबाद में एक बहुत ही खास प्रतियोगिता, पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 शुरू हो रही है।"

उन्होंने आगे कहा, "इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक साथ लाया है। यह योगासन के लिए वैश्विक खेल रोडमैप पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मैं शाम लगभग 6:40 बजे टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इस इवेंट में शामिल होऊंगा। ऐसे अभिनव इवेंट का आयोजन करने वालों को मेरी बधाई और इसमें भाग लेने वाले सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं।"

युवा मामले और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई), गुजरात खेल प्राधिकरण, गुजरात पर्यटन और गुजरात योगासन खेल संघ के सहयोग से, इस चैंपियनशिप को योगासन को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल विधा के रूप में स्थापित करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।

मेजबान भारत 122 सदस्यों का एक दल मैदान में उतारेगा। एथलीट छह आयु वर्गों में प्रतिस्पर्धा करेंगे, सब-जूनियर (10 से 14 वर्ष), जूनियर (14 से 18 वर्ष), सीनियर (18 से 28 वर्ष), सीनियर ए (28 से 35 वर्ष), सीनियर बी (35 से 45 वर्ष), और सीनियर सी (45 से 55 वर्ष), जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल होंगे।

इस प्रतियोगिता में व्यक्तिगत इवेंट्स, कलात्मक इवेंट्स और पारंपरिक समूह श्रेणियां शामिल होंगी। आयोजक पहली बार वैश्विक स्तर पर एक इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग प्रणाली भी शुरू करेंगे, जिसका उद्देश्य निर्णयन में पारदर्शिता और एकरूपता लाना है।

इस चैंपियनशिप की देखरेख 32 अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश और 51 राष्ट्रीय न्यायाधीश करेंगे। इस इवेंट से पहले बोलते हुए, योगासन भारत के प्रेसिडेंट उदित सेठ ने कहा कि यह चैंपियनशिप एथलीटों के लिए एक बड़ा मंच देगी और योगासन को दुनिया भर के ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगी।

सेठ ने कहा, "यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हम अहमदाबाद के एका एरिना में 60 से ज्यादा देशों के साथ मिलकर इस अनोखी वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहे हैं। यह भारतीय नेशनल टीम के लिए और योगासन खेल को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक शानदार मंच है; शायद खेल की दुनिया में भारत का यह सबसे बड़ा योगदान है।"

वर्ल्ड योगासन के जनरल सेक्रेटरी डॉ. जयदीप आर्य ने इस इवेंट को इस विधा के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया।

उन्होंने कहा, "वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप सिर्फ एक मुकाबला नहीं है; यह एक ग्लोबल खेल के तौर पर योगासन के विकास में एक अहम पल है। पहली बार, 60 से ज्यादा देशों के एथलीट एक मंच पर एक साथ आकर वह एथलेटिक क्षमता, अनुशासन और कला का प्रदर्शन करेंगे, जिनकी पहचान योगासन है।"

यह चैंपियनशिप बुधवार को एक उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगी। इस मुकाबले का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर रोज सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा और 4 से 8 जून तक ब्रॉडकास्टर के यूट्यूब चैनल पर भी इसे स्ट्रीम किया जाएगा।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम