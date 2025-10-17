अगर रोहित विश्व कप खेले, तो यह 'बोनस' होगा : मैथ्यू हेडन

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से पहले रोहित शर्मा को भारत की वनडे कप्तानी से हटाए जाने को एक 'दिलचस्प कदम' बताया है। हेडन का मानना है कि अगर रोहित वर्ल्ड कप 2027 खेलने में सफल होते हैं, तो यह 'बोनस' होगा।

मैथ्यू हेडन ने जियोहॉटस्टार पर कहा, "रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना एक दिलचस्प कदम था। मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी शानदार जीत के बाद चयनकर्ता सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान दे रहे हैं। 38 साल की उम्र में, और विश्व कप से पहले कुछ साल शेष हैं। रोहित अपनी उम्र की वजह से थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "प्रतिभा और उत्कृष्टता हमेशा देखने को मिलती है। न केवल निजी प्रदर्शन के मामले में, बल्कि एक टीम के रूप में भारत की सफलता के मामले में भी रोहित का प्रदर्शन शानदार रहा है। यह बिल्कुल विराट और धोनी के युग की तरह है, जब टीम ने काफी सफलताएं हासिल की थीं।"

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, "मुझे लगता है कि शुभमन गिल को कप्तानी सौंपना, यह सुनिश्चित करना कि वह सभी फॉर्मेट में टीम का जिम्मा संभाले और खासतौर पर रोहित शर्मा के ड्रेसिंग रूम में रहते हुए उन्हें नेतृत्व क्षमता सीखने में मदद करना एक तरह से 'बीमा पॉलिसी' है। अगर रोहित अगले विश्व कप में जगह बना लेते हैं, तो यह एक बोनस होगा।"

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज शुरू होगी। पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा। इसके बाद दोनों देश 23 अक्टूबर को एडिलेड में आमने-सामने होंगे। 25 अक्टूबर को भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा मैच सिडनी में आयोजित होगा। रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली भी इस सीरीज में खेलते नजर आएंगे।

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वनडे के बाद पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी। यह मैच 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 2 नवंबर, 6 नवंबर और 8 नवंबर को खेले जाने हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी