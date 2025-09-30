अगर नकवी सिर्फ एसीसी चीफ होते, तो भारत ट्रॉफी स्वीकार कर लेता : दानिश कनेरिया

नई दिल्ली, 29 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 के ट्रॉफी वितरण विवाद पर पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया ने अपनी राय रखी है। कनेरिया के मुताबिक, अगर मोहसिन नकवी पाकिस्तान सरकार से सीधे तौर पर जुड़े होने के बजाय सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष होते, तो टीम इंडिया उनसे ट्रॉफी स्वीकार कर लेती।

भारत ने खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, जिसके बाद टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) प्रमुख नकवी से ट्रॉफी स्वीकारने से इनकार कर दिया। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष होने के साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं।

कनेरिया ने आईएएनएस से कहा, "मोहसिन नकवी पाकिस्तान सरकार में संघीय मंत्री हैं। अगर वह सिर्फ एसीसी प्रमुख या पीसीबी प्रमुख होते, तो भारत उनसे ट्रॉफी स्वीकार कर लेता, लेकिन चूंकि वह सीधे तौर पर पाकिस्तान सरकार से जुड़े हैं, इसलिए भारतीय खिलाड़ी उनसे दूर रहे।"

पूर्व लेग स्पिनर ने सुझाव दिया है कि नकवी को स्टेज से हट जाना चाहिए था। इसके बजाय किसी अन्य अधिकारी को समारोह की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, "मोहसिन को यह काम किसी और को सौंप देना चाहिए था। उनके कई 'चेले' वहां जरूर मौजूद रहे होंगे।"

उल्लेखनीय है कि भारत ने रविवार को दुबई में खेले गए खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, समारोह से पहले भारतीय टीम प्रबंधन ने अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी से पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा जताई थी, लेकिन नकवी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

काफी देरी बाद जब पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ, तो भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने मंच पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों से अपने-अपने पुरस्कार प्राप्त किए। जब नकवी मंच पर आए, तो भारतीय टीम ने स्पष्ट कर दिया कि वह उनसे पुरस्कार स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ देर बाद, एशिया कप ट्रॉफी को आयोजन स्थल से हटा दिया गया, जिससे टीम इंडिया को पुरस्कार नहीं मिला।

--आईएएनएस

आरएसजी