खेल

अगर खेल के जरिए भारत-पाक के बीच अच्छे संबंध बनते हैं, तो बनने देना चाहिए : जायद खान

Dainik Hawk·
Sep 13, 2025, 07:16 AM

मुंबई, 13 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है। बॉलीवुड अभिनेता जायद खान के मुताबिक अगर खेल के जरिए दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बन सकते हैं, तो उसे बनने देना चाहिए।

जायद खान ने पत्रकारों से कहा, "भारत नंबर-1 टीम है। टीम इंडिया शानदार है। मुझे लगता है कि शत प्रतिशत भारत ही इस मुकाबले को जीतेगा। दोनों देशों के बीच मुकाबला होना चाहिए। खेल को खेलभावना की तरह लेना चाहिए। पाकिस्तान के साथ अगर कुछ हद तक अच्छे संबंध बन सकते हैं, तो उन्हें बनने देना चाहिए।"

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान की टीमें पहली बार क्रिकेट मैदान पर आमने-सामने होंगी। हालांकि, कुछ लोग इस मुकाबले को लेकर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन एक खेमा ऐसा भी है, जिसका मानना है कि इस मुकाबले को खेल भावना की तरह लेना चाहिए।

भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह के मुताबिक जब तक दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार नहीं होता, तब तक क्रिकेट और व्यापार नहीं होना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार कहती है, तो दोनों देशों के बीच मैच होना चाहिए।

भारत ने ग्रुप-ए के अपने पहले मैच में यूएई के खिलाफ 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की थी। यह टीम फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर है। वहीं, पाकिस्तान की टीम ओमान के खिलाफ अपना पहला मैच 93 रन से जीतकर दूसरे पायदान पर मौजूद है।

भारत ने टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ ही हार का सामना किया है। एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) के इतिहास में भारत-पाकिस्तान के बीच तीन मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने दो मैच जीते, जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक ही मुकाबला अपने नाम कर सका।

अगर टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत लेती है, तो प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान लगभग पक्का कर लेगी। वहीं, पाकिस्तान की टीम के पास जीत के साथ भारत से आगे निकलने का मौका होगा।

--आईएएनएस

आरएसजी

