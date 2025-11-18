खेल

अगर भारतीय टीम टर्निंग विकेट चाहती है, तो बल्लेबाजों को अलग तरीके से खेलना होगा : पुजारा

Nov 18, 2025, 06:14 AM

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। भारत के पूर्व क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि अगर भारतीय टीम टर्निंग विकेट चाहती है, तो बल्लेबाजों को अलग तरीके से खेलना होगा।

टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए टेस्ट सीरीज के पहले मैच में 30 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी। दूसरी पारी में टीम इंडिया को जीत के लिए महज 124 रन का टारगेट मिला, लेकिन मेजबान टीम सिर्फ 93 रन पर सिमट गई।

मुकाबले के पहले दिन से ही पुजारा ने असमान उछाल और टर्न वाली पिच पर भारतीय बल्लेबाजों के रवैये पर सवाल उठाए थे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ बल्लेबाज ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

चेतेश्वर पुजारा ने 'जियोस्टार' पर कहा, "मैं नहीं मानता कि भारतीय टीम घरेलू मैदान पर बदलाव के कारण हार रही है। अगर आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में बदलाव के कारण हार जाते, तो यह स्वीकार्य हो सकता था, लेकिन इस टीम में प्रतिभा और क्षमता है। आप यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल का प्रथम श्रेणी रिकॉर्ड देखें। वाशिंगटन सुंदर ने इस मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की। सभी के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। इसके बावजूद अगर आप घर पर हार जाते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है।"

उन्होंने कहा, "अगर आप यही मैच अच्छे विकेट पर खेलते, तो भारत के जीतने की संभावना बहुत ज्यादा होती। ऐसे ट्रैक पर आपके जीतने की संभावना कम हो जाती है और विरोधी टीम आपके बराबर होती है। भारत में इतनी प्रतिभा है कि भारत ए की टीम भी साउथ अफ्रीका को हरा सकती है। इसलिए अगर आप कहते हैं कि यह हार बदलाव के कारण मिली, तो यह स्वीकार्य नहीं होगा।"

पुजारा ने कहा, "आप इस तरह की विकेट के लिए सिर्फ बल्लेबाजों पर दोष नहीं मढ़ सकते क्योंकि सबसे पहले, अगर आप ऐसी विकेट पर खेलना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी अलग होनी चाहिए। गौती भाई ने बताया कि उन्होंने इस तरह की विकेट मांगी थी, लेकिन इस पर बल्लेबाजी आसान नहीं थी। दोनों टीमों के आंकड़े देखिए, सिर्फ एक बल्लेबाज ने अर्धशतक लगाया। इससे पता चलता है कि यह अच्छी विकेट नहीं थी।"

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, "अगर आपको ऐसी पिचों पर खेलना है, तो बल्लेबाजों को उसी हिसाब से तैयार रहना होगा। ऐसा लग रहा था कि वे तैयार नहीं थे। उम्मीद थी कि यह विकेट थोड़ा अच्छा होगा, जिसमें थोड़ा टर्न होगा और यहां आप अच्छी बल्लेबाजी करके रन बना सकते हैं, लेकिन यह विकेट ऐसा नहीं था। अगर भारतीय टीम ऐसे टर्निंग विकेट चाहती है, तो बल्लेबाजों को अलग तरीके से खेलना होगा।"

भारतीय टीम दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है। सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाना है, जिसे जीतकर टीम इंडिया सीरीज को 1-1 से बराबरी पर खत्म करना चाहेगी।

--आईएएनएस

आरएसजी

