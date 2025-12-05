अगला विश्व कप शायद न खेल पाऊं, लियोनल मेसी के बयान से फैंस हैरान

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 खेलने की संभावनाओं के बीच लियोनल मेसी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे उनके फैंस के बीच हैरानी और निराशा बढ़ गई है। मेसी ने कहा है कि शायद वह अगला विश्व कप नहीं खेल पाएंगे।

लियोनेल मेसी ने एक साक्षात्कार में कहा, "वह निश्चित रूप से अगला विश्व कप खेलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वह टीम का हिस्सा न हों। हां, जैसा मैंने कहा है कि मैं वहां रहना पसंद करूंगा और मैच लाइव देखूंगा। यह मेरे लिए खास होगा।"

मेसी ने कहा, "विश्व कप हमारे लिए बेहद खास है। हम इसे बिल्कुल अलग तरीके से जीते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और यह सालों से दिख रहा है। लियोनेल स्कालोनी के आने के बाद से टीम और बेहतर हुई है। हर किसी की सोच एक जैसी है। यह जीतने वालों से भरी टीम है, जिनकी सोच मजबूत है। सभी जीतना चाहते हैं। आपने देखा होगा ट्रेनिंग में खिलाड़ी अपना सबकुछ दे रहे हैं। यही इस ग्रुप और इस नेशनल टीम की बहुत बड़ी ताकत है।"

उन्होंने कहा कि विश्व कप जीतने के बाद आपका विश्वास बढ़ता है और अगली प्रतियोगिता की तैयारी का जज्बा भी बढ़ता है। टीम विश्व कप में अपने खिताब की रक्षा के भरोसे के साथ उतरेगी। हालांकि खेल अनिश्चितता से भरा हुआ है। कोई भी दूसरी टीम हमारे लिए चीजों को मुश्किल बना सकती है।

लियोनेल मेसी 2026 में 39 साल के हो जाएंगे। पूरी संभावना है कि अगले साल विश्व कप खेलने के बाद मेसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह देंगे, लेकिन उनके अगले फुटबॉल का हिस्सा न होने वाले बयान ने दुनियाभर में फैले उनके करोड़ों फैंस के बीच निराशा की भावना पैदा की है। मेसी ने अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को पिछला विश्व कप जीतवाया था। एक कप्तान के साथ-साथ एक खिलाड़ी के तौर पर भी उनकी अहम भूमिका रही थी।

--आईएएनएस

पीएके