अंगोला के खिलाफ मैत्री मैच, अर्जेंटीना की टीम में नजर आएंगे लियोनेल मेसी

ब्यूनस आयर्स, 7 नवंबर (आईएएनएस)। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अंगोला के खिलाफ मैत्री मैच में अर्जेंटीना की टीम में शामिल किया गया है। यह मैच 14 नवंबर को लुआंडा में आयोजित होगा। मैनेजर लियोनेल स्कालोनी ने मैत्री मैच के लिए 24 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। इसमें तीन नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है।

लियोनेल मेसी की इस टीम में लुटारो मार्टिनेज और जूलियन अल्वारेज भी शामिल हैं। नए खिलाड़ियों में विंगर जियानलुका प्रेस्टियानी, फॉरवर्ड जोआक्विन पैनिकेली और मिडफील्डर मैक्सिमो पेरोन का नाम है। यह आगामी फीफा अंतरराष्ट्रीय सत्र में साउथ अमेरिकी टीम का एकमात्र मैत्री मैच होगा।

मौजूदा विश्व कप और कोपा अमेरिका चैंपियन टीम गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज के बिना मैदान में उतरेगी। फिलहाल एमिलियानो मार्टिनेज पिंडली की चोट से उबर रहे हैं।

फीफा विश्व कप 2026 जून से जुलाई के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। यह मैत्री मैच फीफा विश्व कप से पहले मैनेजर लियोनेल स्कालोनी के लिए टीम के साथ प्रयोग करने के आखिरी मौकों में से एक होगा।

पिछले महीने अर्जेंटीना ने प्यूर्टो रिको को 6-0 से शिकस्त दी थी। इस मुकाबले के दौरान मेसी पुरुष अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी बने थे, जिन्होंने अब तक कुल 60 असिस्ट किए हैं। 58-58 असिस्ट के साथ नेमार और लैंडन डोनोवन उनसे पीछे हैं। मेसी अपने पेशेवर करियर में 400 असिस्ट पूरे करने से सिर्फ 3 ही कदम दूर हैं।

पिछले महीने एमएलएस गोल्डन बूट जीतने वाले मेसी 29 गोल दागकर इंटर मियामी के साथ अपने दूसरे पूरे सीजन में लीग के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

मैत्री मैच के लिए अर्जेंटीना की टीम:

गोलकीपर: खेरोनिमो रोली, वाल्टर बेनिटेज।

रक्षकों: नहुएल मोलिना, जुआन फोएथ, क्रिस्टियन रोमेरो, निकोलस ओटामेंडी, मार्कोस सेनेसी, निकोलस टग्लिआफिको, वैलेन्टिन बारको।

मिडफील्डर: एलेक्सिस मैक एलिस्टर, मैक्सिमो पेरोन, रोड्रिगो डी पॉल, एंजो फर्नांडीज, थियागो अल्माडा, जियोवानी लो सेल्सो, निकोलस पाज।

फॉरवर्ड: लियोनेल मेसी, गिउलिआनो शिमोन, जियानलुका प्रेस्टियानी, निकोलस गोंजालेज, लुटारो मार्टिनेज, जोस मैनुअल लोपेज, जूलियन अल्वारेज, जोकिन पैनिचेली।

--आईएएनएस

आरएसजी