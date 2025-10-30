खेल

Afghanistan T20 Win : अजमतुल्लाह उमरजई का गेंद और बल्ले से कमाल, अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 53 रन से हराया

अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले टी20 में 53 रन से हराया, मुजीब और उमरजई चमके
Oct 30, 2025, 05:48 AM
पहला टी20: अजमतुल्लाह उमरजई का गेंद और बल्ले से कमाल, अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 53 रन से हराया

हरारे: अफगानिस्तान ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 53 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की।

 

अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 181 रन का लक्ष्य दिया था। जिम्बाब्वे का टॉप ऑर्डर बड़े लक्ष्य के दबाव में पूरी तरह बिखर गया। सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट (24 रन) को छोड़कर शीर्ष क्रम के सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। 30 के स्कोर पर जिम्बाब्वे की आधी टीम पेवेलियन लौट चुकी थी। इस समय ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे शायद ही 50 का स्कोर पार करे।

 

छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए टोनी मुनयोंगा ने 20 रन, सातवें नंबर पर आए ताशिंगा मुसेकिवा ने 16 रन, आठवें नंबर पर आए ब्रैड इवांस ने 24 रन, और नौवें नंबर के बल्लेबाज टिनोटेंडा मपोसा ने 15 गेंद पर 32 रन बनाए। लेकिन, निचले क्रम के बल्लेबाजों का सराहनीय प्रयास नाकाफी साबित हुआ और पूरी टीम 16.1 ओवर में 127 रन पर सिमट गई और मैच 53 रन के बड़े अंतर से हार गई।

 

अफगानिस्तान के लिए स्पिनर मुजीब उर रहमान ने 3 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं अजमतुल्लाह उमरजई ने 3 और अब्दुल्ला अहमदजाई ने 2 विकेट लिए।

 

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 6 विकेट पर 180 रन बनाए थे। सलामी बल्लेबाजों रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने पहले विकेट के लिए 7.4 ओवर में 76 रन की साझेदारी की थी। गुरबाज ने 25 गेंद पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 39 रन और जादरान ने 33 गेंद पर 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 52 बनाए। इसके अलावा सेदिकुल्लाह अटल ने 22 गेंद पर 25, अजमतुल्लाह उमरजई ने 21 गेंद पर 27 और शाहीदुल्लाह ने 13 गेंद पर नाबाद 22 रन बनाए।

 

जिम्बाब्वे के लिए कप्तान सिकंदर रजा ने शानदार गेंदबाजी की। रजा ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट लिए। ब्रैड इवांस को 1 विकेट मिला।

 

27 रन बनाने और 3 विकेट लेने वाले अजमतुल्लाह उमरजई को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

