Afghanistan vs Zimbabwe T20 : इब्राहिम जादरान का अर्धशतक, अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को दिया 181 रन का लक्ष्य

हरारे: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज खेल रही है। गुरुवार को हरारे में खेले जा रहे पहले मैच में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 181 रन का लक्ष्य दिया है।

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने पहले विकेट के लिए 7.4 ओवर में 76 रन की मजबूत साझेदारी की। गुरबाज 25 गेंद पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 39 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे विकेट के रूप में आउट होने से पहले जादरान ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया। वे 33 गेंद पर 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 52 रन बनाकर आउट हुए।

सेदिकुल्लाह अटल ने 22 गेंद पर 25, अजमतुल्लाह ओमरजाई ने 21 गेंद पर 27 और शाहीदुल्लाह ने 13 गेंद पर नाबाद 22 रन बनाए। इन पारियों की बदौलत अफगानिस्तान ने 6 विकेट पर 180 रन बनाए।

जिम्बाब्वे के लिए कप्तान सिकंदर रजा ने शानदार गेंदबाजी की। रजा ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट लिए। ब्रैड इवांस को 1 विकेट मिला।

अफगानिस्तान की गेंदबाजी को देखते हुए 181 रन का लक्ष्य जिम्बाब्वे के लिए कहीं से भी आसान नहीं होने वाला है। जिम्बाब्वे के पास एक फायदा अपने घर में खेलने का है। अगर टीम को 181 का लक्ष्य हासिल करना है, तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। कप्तान सिकंदर रजा का रोल बेहद अहम होगा।

तीन मैचों की टी20 सीरीज से पहले अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एकमात्र टेस्ट खेला था, जिसमें उसे पारी की हार का सामना करना पड़ा था।

