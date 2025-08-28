Afghanistan Squad UAE Tri Series : अफगान टीम का ऐलान, यूएई में राशिद खान संभालेंगे कमान

नई दिल्ली: यूएई में 29 अगस्त से त्रिकोणीय टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें राशिद खान अफगानिस्तानी टीम की कमान संभालेंगे। इब्राहिम जादरान और मुजीब उर रहमान की वापसी ने अफगानिस्तान के खेमे को मजबूत बनाया है।

अफगानिस्तान की इस 17 सदस्यीय टीम में नवीन-उल-हक को मौका नहीं दिया गया है। उनके स्थान पर 22 वर्षीय तेज गेंदबाज अब्दुल्ला अहमदजई टीम में शामिल हैं।

10 टी20 मैचों में 14 विकेट ले चुके अब्दुल्ला अहमदजई ने अभी तक अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू नहीं किया है। वह एशिया कप के लिए रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल हैं।

बाएं हाथ के स्पिनर नांगेयालिया खारोटे को मुख्य टीम से बाहर रखा गया है, लेकिन वह एशिया कप के लिए रिजर्व खिलाड़ी होंगे।

त्रिकोणीय सीरीज के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव मिस्ट्री स्पिनर एएम गजनफर को टीम में शामिल करना है, जो राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान और नूर अहमद जैसी मजबूत स्पिन गेंदबाजी यूनिट में शामिल हो गए हैं।

अफगानिस्तान की टीम 29 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह में खेले जाने वाले सीरीज के पहले मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। यह टूर्नामेंट इन टीमों को 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप से पहले अपने प्रतिद्वंद्वियों के बारे में जानकारी हासिल करने का मौका देगा।

डबल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट के शुरुआती मुकाबले में पाकिस्तान को चुनौती देने के बाद अफगानिस्तान की टीम 1 सितंबर को यूएई से भिड़ेगी। इसके बाद 2 सितंबर को उसका सामना पाकिस्तान से होगा, जबकि 5 सितंबर को एक बार फिर यूएई की टीम उसके सामने होगी। शीर्ष दो टीमें 7 सितंबर को होने वाले फाइनल में पहुंचेंगी। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने हैं।

त्रिकोणीय सीरीज के लिए अफगानिस्तान की टीम: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, दरवेश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, एएम गजनफर, नूर अहमद, फरीद अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई और फजलहक।