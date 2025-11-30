अफरीदी लप्पेबाज था, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ज्यादा अहम: अतुल वासन

गुरुग्राम, 30 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के दो पूर्व कप्तानों, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ने रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में बेहतरीन बल्लेबाजी की। पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने दोनों दिग्गजों की जमकर तारीफ की है।

रांची वनडे में रोहित शर्मा ने वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के शाहीद अफरीदी के रिकॉर्ड को तोड़ा।

आईएएनएस से बात करते हुए अतुल वासन ने कहा कि शाहीद अफरीदी निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए आते थे। वह लप्पेबाज थे। निचले क्रम में उन्हें सिर्फ हिट ही करना होता था। इसके विपरीत, रोहित ने बतौर ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। रोहित का रिकॉर्ड ज्यादा अहम है। रोहित छक्के लगाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस प्रतिभा के दम पर भारत को पहले भी मैच जिताए हैं।

अतुल वासन ने विराट कोहली के बारे में कहा, "वे अच्छे बल्लेबाज हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने शतक लगाया। वनडे फॉर्मेट में खेलने का उनका अपना एक तरीका है। वे पहले भी ऐसी पारियां खेलते रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज में हार के बाद भारतीय टीम बदले की भावना से वनडे सीरीज में उतरी है। अच्छी बात है। भारतीय टीम ने अच्छा स्कोर बनाया है, लेकिन हमें गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। रांची की पिच अच्छी है। दक्षिण अफ्रीका लक्ष्य हासिल करने की क्षमता रखती है। दक्षिण अफ्रीका पुरानी वाली टीम नहीं रही। पहले इस टीम के पास बेशक बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन मौजूदा टीम में जो खिलाड़ी हैं, उनमें जीतने का माद्दा है। दक्षिण अफ्रीका अब चोकर्स नहीं रही। इसमें टीम के कप्तान का अहम रोल रहा है।"

रांची वनडे में रोहित शर्मा ने 51 गेंद पर 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 57 रन बनाए। रोहित वनडे फॉर्मेट में अब सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित के अब 277 मैच की 269 पारी में 352 छक्के हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर शाहिद अफरीदी हैं जिनके 398 मैच की 369 पारी में 351 छक्के हैं।

विराट कोहली ने 120 गेंद पर 7 छक्के और 11 चौके लगाते हुए 135 रन की पारी खेली। कोहली के वनडे करियर का यह 52वां और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छठा शतक था।

विराट के शतक और रोहित के अर्धशतक की बदौलत भारत ने रांची वनडे में 349 रन बनाए।

--आईएएनएस

