अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मानव सुथार को मौका, माता-पिता की खुशी नहीं कोई ठिकाना

श्रीगंगानगर, 20 मई (आईएएनएस)। श्रीगंगानगर जिले के युवा क्रिकेटर मानव सुथार को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के इस फैसले के बाद जिले में जबरदस्त खुशी का माहौल है। मानव के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। माता-पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है।

23 वर्षीय बॉलिंग ऑलराउंडर मानव सुथार के पिता जगदीश पेशे से एक टीचर हैं। जगदीश सुथार ने 'आईएएनएस' से कहा, "ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। हम इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मानव को 5 साल की उम्र से ही क्रिकेट का शौक था। 10-11 साल की उम्र में उन्होंने एकेडमी में जाना शुरू किया। परिवार से उन्हें पूरा सपोर्ट मिला है।"

मां सुशीला ने कहा, "मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मानव को 10-12 साल की मेहनत का फल मिला है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ईश्वर की कृपा और मानव की मेहनत से हमें ये खुशी मिली है।"

श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विनोद सहारा ने कहा कि जिले में क्रिकेट की अपार संभावनाएं हैं और मानव का चयन यहां के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। उन्होंने कहा कि जिले के क्रिकेट को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का सपना अब पूरा होता नजर आ रहा है।

मानव सुथार के कोच धीरज शर्मा ने भी खुशी जताते हुए कहा कि मानव शुरू से ही बेहद मेहनती और अनुशासित खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि वह भारतीय टीम में भी शानदार प्रदर्शन करेगा।

मानव सुथार ने साल 2024 में अपना आईपीएल डब्यू किया था। पहले सीजन उन्हें सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। आईपीएल 2026 में मानव ने 4 मैच खेले, जिसमें 2 विकेट निकाले हैं।

मानव 29 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 25.76 की औसत के साथ 129 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि 25 लिस्ट-ए मुकाबलों में 34 विकेट निकाले। 29 टी20 मैच में मानव 24.56 की औसत से 25 विकेट अपने नाम किए।

--आईएएनएस

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