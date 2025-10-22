अफगानी खिलाड़ी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, आईसीसी ने लगाई फटकार

दुबई, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। अफगानी क्रिकेटर इस्मत आलम मंगलवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करते पाए गए, जिसके बाद उन्हें आधिकारिक फटकार लगाई गई है।

इस्मत को आईसीसी आचार संहिता की धारा 2.9 का उल्लंघन करते पाया गया, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान किसी खिलाड़ी पर या उसके पास अनुचित या खतरनाक तरीके से गेंद फेंकने से संबंधित है।

इसके साथ ही इस्मत के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट प्वाइंट भी जोड़ा गया है। यह 24 महीने की अवधि में उनका पहला अपराध था।

उल्लेखनीय है कि यह घटना जिम्बाब्वे की पहली पारी के 90वें ओवर में हुई। इस्मत ने अपने फॉलो-थ्रू के दौरान गेंद को फील्ड किया और बल्लेबाज तफदज्वा त्सिगा के बेहद करीब फेंक दिया।

इस्मत ने अपराध स्वीकार कर लिया है। ऐसे में औपचारिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैदानी अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक ने नितिन मेनन, थर्ड अंपायर फोर्स्टर मुतिज्वा और फोर्थ अंपायर पर्सीवल सिजारा के साथ मिलकर आरोप तय किए थे। लेवल 1 के उल्लंघन के लिए न्यूनतम दंड के रूप में आधिकारिक फटकार, खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत तक, और एक या दो डिमेरिट अंक दिए जा सकते हैं।

हरारे में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम पहली पारी मे 127 रन पर सिमट गई। टीम के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज ने सर्वाधिक 37 रन बनाए, जबकि अब्दुल मलिक ने 30 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से ब्रैड इवांस ने सर्वाधिक 5 विकेट निकाले।

इसके जवाब में जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 359 रन बनाए। टीम के लिए बेन करेन ने 121 रन की पारी खेली, जबकि सिकंदर रजा ने 65 रन टीम के खाते में जोड़े। इसी के साथ जिम्बाब्वे ने पहली पारी के आधार पर शानदार बढ़त हासिल कर ली। अफगानिस्तान की ओर से जियाउर रहमान शरीफी ने सर्वाधिक 7 विकेट निकाले।

