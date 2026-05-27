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अंडर-23 एशियन चैंपियनशिप में भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवानों का दबदबा, कुमार मोहित और चंद्रमोहन ने जीते स्वर्ण पदक

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Dainik Hawk·
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May 27, 2026, 03:03 AM
अंडर-23 एशियन चैंपियनशिप में भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवानों का दबदबा, कुमार मोहित और चंद्रमोहन ने जीते स्वर्ण पदक

नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवानों ने वियतनाम के दा नांग में अंडर-23 एशियन चैंपियनशिप में अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया है। पहलवानों ने मंगलवार को प्रतियोगिता के चौथे दिन देश के लिए 4 और पदक जीते।

कुमार मोहित और चंद्रमोहन ने अपने-अपने भार-वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। दीपक ने 61 किग्रा भार-वर्ग में रजत पदक जीता। दीपक नाम के एक अन्य भारतीय पहलवान ने 74 किग्रा भार-वर्ग में कांस्य पदक जीता।

भारत की फ्रीस्टाइल पदकों की संख्या छह हो गई है। यह पिछले दिन की सफलता को और बढ़ाती है, जहां अक्षय टी ढेरे (57 किग्रा) और विक्की (97 किग्रा) दोनों ने स्वर्ण पदक जीते थे।

मोहित अपने 65 किग्रा स्वर्ण पदक बाउट के दौरान पूरे नियंत्रण में थे। उन्होंने किर्गिस्तान के ओस्कोनबाई ए. अब्दिसामातोव पर 12-4 से आसान जीत दर्ज की और पोडियम पर टॉप पर रहे। बाद में, चंद्रमोहन ने कजाकिस्तान के येरखान अबिल के खिलाफ 7-6 से रोमांचक जीत हासिल की और 79 किग्रा का टाइटल पक्का किया। 61 किग्रा के फाइनल में, दीपक ने कजाकिस्तान के नूरदानत ऐतानोव के खिलाफ 4-4 का करीबी मुकाबला खेला, लेकिन आखिर में उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इस बीच, भारत ने 74 किग्रा कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। दीपक ने तुर्कमेनिस्तान के वतन अन्नाइराजोव को 10-0 से हराकर बड़ी जीत हासिल की।

कुमार पुनीत ने 92 किग्रा डिवीजन में भारत की गिनती में एक और रजत पदक जोड़ा, जब वह चैंपियनशिप बाउट में किर्गिस्तान के उलुकबेक सोरोमबेकोव से 1-12 से हार गए। मोर सचिन ने 86 किग्रा कैटेगरी में बोबुरबेक रुजिम्बोएव पर 4-1 की शानदार जीत के साथ कांस्य पदक हासिल किया। लैकी को 125 किग्रा श्रेणी में रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा, उन्हें खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान के रिजाबेक ऐतमुखान से 0-10 से हार का सामना करना पड़ा।

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, "फ्रीस्टाइल स्क्वाड ने पिछले दो दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फ्रीस्टाइल में अब तक चार स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य पदक आना एक सकारात्मक संकेत है। मोहित और चंद्रमोहन ने आज अपने खिताब जीतने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों दीपक ने मैट पर अपना सब कुछ झोंक दिया। मैं इन नतीजों के लिए लड़कों और कोचिंग स्टाफ को बधाई देता हूं। हमें दिन के आखिर तक और मेडल जीतने की उम्मीद है।"

--आईएएनएस

पीएके

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