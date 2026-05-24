अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप: सूरज और सागर ने जीता रजत पदक, भारत ने ग्रीको-रोमन वर्ग में पांच पदक हासिल किए

नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)। वियतनाम के दा नांग के टिएन सोन स्पोर्ट सेंटर में आयोजित अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन, भारत ने ग्रीको-रोमन वर्ग में पांच पदक हासिल किए। सूरज सिंह और सागर सिंह ने रजत पदक जीतकर भारत के अभियान की शानदार शुरुआत की।

सूरज सिंह और सागर सिंह ने अपनी-अपनी भार श्रेणियों में रजत पदक जीते, वहीं कुमार सचिन, रोहित और हरदीप ने अपनी-अपनी भार श्रेणियों में कांस्य पदक जीते। जीतकर पदकों की संख्या में और इजाफा किया।

सूरज सिंह ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन स्वर्ण पदक के मुकाबले में कजाकिस्तान के ऐबेक ऐतबेकोव से 0-4 से हारने के बाद उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

67 किलोग्राम भार वर्ग में, सागर सिंह ने भी पूरे टूर्नामेंट के दौरान सराहनीय प्रदर्शन किया। हालांकि, फाइनल में उन्हें उज्बेकिस्तान के ऐतजान खलमाखानोव के हाथों 'तकनीकी श्रेष्ठता' के आधार पर 0-9 से हार का सामना करना पड़ा और उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा।

कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता, हालांकि उन्हें कजाकिस्तान के अलीखान दुरसुनोव के हाथों 3-10 से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं, 97 किलोग्राम भार वर्ग में रोहित कांस्य पदक से बाल-बाल चूक गए, जब उन्हें उज्बेकिस्तान के बेखरूज बर्नोएव के हाथों एक कड़े मुकाबले में 3-5 से हार मिली। हरदीप भी 130 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में पीछे रह गए और उन्हें कजाकिस्तान के जोखर उजारोव के हाथों 0-4 से हार का सामना करना पड़ा।

विनीत (72 किलोग्राम) और अमित गोपे (82 किलोग्राम) अपने-अपने प्रतिद्वंद्वियों के हाथों 'तकनीकी श्रेष्ठता' के आधार पर हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। विनीत को उज्बेकिस्तान के शाहजोद कुचकोरोव के हाथों 6-9 से हार मिली, जबकि अमित ताजिकिस्तान के मुहम्मद सुल्तानजोदा से 0-10 से हार गए।

भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, "हमारे ग्रीको-रोमन पहलवानों ने पहले दिन पांच पदक जीतकर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। पहलवानों ने मैट पर जबरदस्त हिम्मत और अनुशासन दिखाया। यह प्रदर्शन दिखाता है कि भारतीय ग्रीको-रोमन कुश्ती महाद्वीपीय स्तर पर लगातार कितनी अच्छी प्रगति कर रही है। मैं सभी पदक जीतने वालों को बधाई देता हूं और बाकी पहलवानों को उनके आने वाले मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"

भारत ने वियतनाम में हुई पिछली अंडर-23 और अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर-23 ग्रीको-रोमन कैटेगरी में तीन मेडल जीते थे, जिसमें सुमित (63 किग्रा) का एक गोल्ड मेडल और अंकित गुलिया (72 किग्रा) और नितेश (97 किग्रा) के कांस्य पदक शामिल थे।

देश ने पिछले महीने किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई 2026 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भी ग्रीको-रोमन कुश्ती में पांच पदक जीते थे, जो पिछले पांच सालों में महाद्वीपीय सीनियर इवेंट में इस श्रेणी में भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था।

रविवार को, भारत का ग्रीको-रोमन अभियान जारी रहेगा, जिसमें नीरज 55 किग्रा कैटेगरी के क्वालिफिकेशन मुकाबले में मैट पर उतरेंगे, जबकि सुमित (63 किग्रा) और रोहित बुरा (87 किग्रा) भी पदक जीतने के लक्ष्य के साथ मुकाबले में होंगे।

--आईएएनएस

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