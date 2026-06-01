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अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप: 'यह उपलब्धि भारत की अदम्य खेल क्षमता का प्रतीक', केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय दल को सराहा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 01, 2026, 03:39 PM

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल के प्रदर्शन को सराहा है, जिसने इस प्रतियोगिता में कुल 19 पदक (जिनमें 10 स्वर्ण पदक शामिल हैं) जीते। उन्होंने इस उपलब्धि को भारत की अदम्य खेल क्षमता का प्रतीक बताया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारतीय दल को बहुत-बहुत बधाई। 10 गोल्ड मेडल सहित कुल 19 मेडल जीतने की आपकी यह उपलब्धि भारत की अदम्य खेल क्षमता का प्रतीक है, जो पूरे देश में अनगिनत एथलीट्स को प्रेरित करेगी।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय खिलाड़ियों की सराहना करते हुए एक्स पर लिखा, "22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 पदक (जिनमें 10 स्वर्ण शामिल हैं) जीतने के लिए भारतीय दल को बधाई। यह शानदार प्रदर्शन भारत के युवा एथलीट्स के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को दर्शाता है। आशा है कि ये उपलब्धियां आने वाले वर्षों में और भी कई युवा भारतीयों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी।"

भारतीय दल ने प्रतियोगिता के आखिरी दिन अपने मेडल्स की संख्या में तीन और गोल्ड जोड़कर शानदार अंदाज में अपने अभियान का समापन किया। भारत कुल मिलाकर 19 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। 10 गोल्ड के अलावा, भारतीय टीम ने 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज भी जीते।

प्रतियोगिता के आखिरी दिन, मुस्कान ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ 16:53.08 का समय निकालकर गोल्ड जीता। इसके बाद निश्चय ने मेंस डिस्कस थ्रो (चक्का फेंक) इवेंट में 60.10 मीटर का नेशनल अंडर-20 रिकॉर्ड बनाते हुए सिल्वर जीता। मोगली वेंकटराम रेड्डी ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ 1:48.27 के समय में पूरी करके गोल्ड हासिल किया। अंत में, नीरू पाठक ने भारतीय महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम को गोल्ड दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

भारतीय महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम (संजय नेहते, तहूरा खातून और सेहनूर बावा) ने 3:38.07 सेकंड का समय निकालकर प्रतियोगिता का रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम (पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार एस और मोहम्मद अशफाक) ने भी 3:07.38 के मीट रिकॉर्ड में सुधार किया। महिलाओं की 4x100 मीटर रिले टीम (काजल हीराभाई वाजा, भावना, आरती और निपम) ने 45.05 सेकंड के समय के साथ सिल्वर मेडल जीता।

--आईएएनएस

आरएसजी

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