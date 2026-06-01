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अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दमदार प्रदर्शन के लिए पीएम मोदी ने दी भारतीय टीम को बधाई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 01, 2026, 09:18 AM

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम का प्रदर्शन टूर्नामेंट में दमदार रहा, और टीम ने 10 गोल्ड समेत कुल 19 मेडल जीते। प्रधानमंत्री ने इस सफलता को युवा एथलीटों के पक्के इरादे और बेहतरीन प्रदर्शन की झलक बताया।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 गोल्ड समेत 19 मेडल जीतने के लिए भारतीय टीम को बधाई। यह शानदार प्रदर्शन भारत के युवा एथलीटों के पक्के इरादे और बेहतरीन काम को दिखाता है। उम्मीद है कि ये कामयाबियां आने वाले वर्षों में और भी युवा भारतीयों को खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी।"

भारतीय टीम ने आखिरी दिन अपनी गिनती में तीन गोल्ड मेडल जोड़कर अपने अभियान का शानदार अंत किया और कुल मिलाकर 19 मेडल जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। 10 गोल्ड मेडल के अलावा, भारतीय टीम ने पांच सिल्वर और चार ब्रॉन्ज मेडल भी जीते। हालांकि, मेडल की संख्या के हिसाब से यह भारत का टूर्नामेंट में अब तक का बेस्ट प्रदर्शन नहीं है। भारत ने साल 2024 में दुबई में आयोजित हुए संस्करण में 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज के साथ कुल 29 मेडल अपने नाम किए थे।

प्रतियोगिता के आखिरी दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मुस्कान ने महिलाओं की 5,000 मीटर दौड़ 16 मिनट 53.08 सेकंड में पूरी की। वहीं, निश्चय ने पुरुषों की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में 60.10 मीटर का थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता। इस दौरान उन्होंने नया नेशनल अंडर-20 रिकॉर्ड भी बनाया। पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में मोगली वेंकटराम रेड्डी ने 1 मिनट 48.27 सेकंड का समय निकालते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा, नीरू पाठक ने भारतीय महिला 4x400 मीटर रिले टीम का हिस्सा रहते हुए टीम को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

भारतीय महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता और नया मीट रिकॉर्ड भी बनाया। टीम ने 3 मिनट 38.07 सेकंड में दौड़ पूरी की, जो पिछले रिकॉर्ड 3 मिनट 38.20 सेकंड से बेहतर रही। यह पुराना रिकॉर्ड 2018 में जापान की टीम ने बनाया था। इस विजेता भारतीय टीम में नीरू पाठक के अलावा भूमिका संजय नेहाते, ताहुरा खातून और सहनूर बावा शामिल थीं।

वहीं, भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। टीम ने 3 मिनट 05.54 सेकंड का समय निकाला, जो पुराने मीट रिकॉर्ड 3 मिनट 07.38 सेकंड से बेहतर था। हालांकि, अन्य टीमों के बेहतर प्रदर्शन के कारण भारत को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। टीम में पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार एस और मोहम्मद अशफाक शामिल थे। इसके अलावा, भारतीय महिला 4x100 मीटर रिले टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। टीम ने 45.05 सेकंड में दौड़ पूरी की। इस टीम का हिस्सा काजल हीराभाई वाजा, भावना, आरती और निपम थीं।

--आईएएनएस

एसएम/एबीएम

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