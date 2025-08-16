अंडर 19 वर्ल्ड कप : यूएसए ने क्वालीफाई किया, सभी 16 टीमें फाइनल

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप-2026 के लिए सभी 16 टीमें फाइनल हो गई हैं। यूएसए इस टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाला आखिरी देश बन गया है। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड के आगामी संस्करण का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में होगा। अमेरिकी टीम की कमान विकेटकीपर-बल्लेबाज अर्जुन महेश संभाल रहे हैं।

अमेरिकी टीम ने डबल राउंड-रॉबिन क्वालीफायर में कनाडा, अर्जेंटीना और बरमूडा को शिक्सत देकर अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए जगह पक्की की है। यह मुकाबले जॉर्जिया के राइडल में खेले गए।

यूएसए की टीम ने कनाडा के खिलाफ 65 रन से जीत दर्ज की। इसके बाद टीम ने बरमूडा को 204 रन से रौंदा, जबकि अर्जेंटीना के खिलाफ नौ विकेट से जीत दर्ज की।

यूएसए ने 14 अगस्त को डकवर्थ-लुईस नियम के तहत बरमूडा को एक बार फिर सात विकेट से हराया, जिसके अगले दिन अर्जेंटीना को नौ विकेट से मात दी।

अमेरिकी गेंदबाजों का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। सलामी बल्लेबाज अमरिंदर गिल ने तीन पारियों में कुल 199 रन जुटाए, जबकि साहिर भाटिया और अंश राय की जोड़ी ने सात-सात विकेट अपने नाम किए।

अब शनिवार को यूएसए की टीम कनाडा को एक बार फिर चुनौती देने जा रही है, जिसमें अमेरिकी टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।

साउथ अफ्रीका में हुए 2024 चरण की शीर्ष 10 टीमों ने पूर्ण सदस्य मेजबान जिम्बाब्वे के साथ 2026 के टूर्नामेंट के लिए स्वत: क्वालीफाई कर लिया। शेष टीमें क्षेत्रीय क्वालीफायर के जरिए तय हुई हैं।

रेटिंग के दम पर क्वालीफाई करने वाली टीमों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज शामिल हैं। वहीं, अफगानिस्तान, जापान, स्कॉटलैंड, तंजानिया और यूएसए की टीम क्षेत्रीय क्वालीफाइंग प्रतियोगिता से तय हुई हैं।

मुख्य प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें चार-चार के चार ग्रुप में बांटा जाएगा। प्रत्येक समूह से शीर्ष तीन टीमें सुपर सिक्स चरण में आगे बढ़ेंगी, जबकि चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें प्लेसमेंट मैच खेलेंगी।

--आईएएनएस

आरएसजी