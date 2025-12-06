अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीकी टीम घोषित, मुहम्मद बुलबुलिया संभालेंगे कमान

जोहान्सबर्ग, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका ने आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, जिसकी कमान मुहम्मद बुलबुलिया के हाथों में है। यह टूर्नामेंट 15 जनवरी से 6 फरवरी तक नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा।

अंडर 19 विश्व कप से पहले साउथ अफ्रीकी टीम 5-7 जनवरी तक हेड कोच मालीबोंग्वे मकेटा के मार्गदर्शन में भारत के साथ तीन यूथ वनडे मैच खेलेगी।

विश्व कप में साउथ अफ्रीकी टीम 16 जनवरी को अफगानिस्तान के विरुद्ध विंडहोक में मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इस टीम को ग्रुप-डी में वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान और तंजानिया के साथ रखा गया है।

साउथ अफ्रीकी अंडर 19 क्रिकेट टीम के संयोजक चयनकर्ता पैट्रिक मोरोनी ने कहा, "हम इस टीम के सुतंलन और गहराई से खुश हैं। चुने गए प्रत्येक खिलाड़ी ने लगातार शानदार प्रदर्शन और समर्पण से अपना स्थान बनाया है। इन खिलाड़ियों ने दबाव की स्थिति में असली परिपक्वता दिखाई है। हमें विश्वास है कि उनके पास यूथ क्रिकेट के सबसे ऊंचे मुकाम पर मुकाबला करने के लिए जरूरी कौशल है।"

हेड कोच मकेटा ने टीम की तैयारी को लेकर कहा, "मुझे सबसे ज्यादा इन खिलाड़ियों के विकास ने प्रभावित किया है। 16 साल की उम्र में उनसे मिलने से लेकर अब वे कहां हैं, यह देखने तक, स्पष्ट है कि हम न सिर्फ क्रिकेटर तैयार कर रहे हैं, बल्कि इस देश के लिए अच्छे युवा खिलाड़ी भी बना रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "क्रिकेट के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जरूरी गहनता की उनकी समझ बहुत अच्छी रही है। वे अपने कोच के साथ काम पर वापस गए हैं और हर सेशन में एक नए लेवल के इरादे के साथ लौटे हैं, ठीक वैसे ही जैसा वर्ल्ड कप में मुकाबला करने के लिए जरूरी है।"

इस टूर्नामेंट में 16 टीमों को चार-चार के ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप चरण के बाद सुपर सिक्स फेज होगा, जिसमें प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष तीन टीमों को छह-छह के दो ग्रुप में बांटा जाएगा। 23 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 41 मैच खेले जाएंगे।

अंडर 19 विश्व कप के लिए साउथ अफ्रीकी टीम: जेजे बैसन, डैनियल बोसमैन, कॉर्न बोथा, मुहम्मद बुलबुलिया (कप्तान), पॉल जेम्स, एनाथी खित्शिनी, माइकल क्रुइसकैंप, दनाना लागाडियन, बायंडा माजोला, अरमान मनैक, बैंडिले एमबाथा, लेथाबो फाहलामोहलाका, जेसन रोल्स, सोनी, जोरिक वैन शाल्कविक।

--आईएएनएस

आरएसजी