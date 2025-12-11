खेल

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जापानी टीम घोषित, काजुमा काटो-स्टैफोर्ड संभालेंगे कमान

Dec 11, 2025

टोक्यो, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। काजुमा काटो-स्टैफोर्ड को मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जापान का कप्तान नियुक्त किया गया है। इस टूर्नामेंट के लिए निखिल पोल और टिमोथी मूर को भी टीम में शामिल किया गया है। यह विश्व कप 15 जनवरी से 6 फरवरी के बीच नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा।

जापान को ग्रुप सी में रखा गया है, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और आयरलैंड की टीमें भी शामिल हैं। टीम 5 जनवरी को साउथ अफ्रीका के लिए रवाना होगी, जहां 10 जनवरी को तंजानिया और 12 जनवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ वार्मअप अप मैच खेलेगी।

रियो सकुरानो-थॉमस को जापान की अंडर-19 टीम का हेड कोच बनाया गया है, जो इस वक्त जापान की सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के एक्टिव खिलाड़ी हैं। वहीं, जापान की सीनियर पुरुष टीम के कप्तान केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग अंडर-19 टीम के असिस्टेंट कोच होंगे।

निखिल पोल और टिमोथी मूर एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रीमियर कप में जापान के लिए नहीं खेल सके थे। उस टूर्नामेंट में जापान ने मालदीव और कतर को शिकस्त दी थी, लेकिन ओमान के खिलाफ मैच गंवाने के बाद यह टीम सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकी।

वहीं, एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रीमियर कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले निहार परमार और काइसेई कोबायाशी-डोगेट को इस टीम में शामिल किया गया है। निहार परमार ने मालदीव के खिलाफ 132 गेंदों में 156 रन बनाए थे, जबकि काइसेई कोबायाशी-डोगेट ने कतर के विरुद्ध 73 गेंदों पर 106 रन की पारी खेली थी।

पुरुषों के अंडर-19 वर्ल्ड कप के 16वें एडिशन में 16 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं। इन टीमों को चार-चार के चार ग्रुप में बांटा गया है।

प्रत्येक टीम शुरुआती राउंड में अपने ग्रुप की शेष तीन टीमों से खेलेगी। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष तीन टीमें सुपर सिक्स स्टेज में जाएंगी। वहां से टॉप चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। सेमीफाइनल मुकाबले 3 और 4 फरवरी को बुलावायो और हरारे में खेले जाने हैं। 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में फाइनल मैच खेला जाएगा।

जापान की टीम: चार्ल्स हारा-हिंजे, गेब्रियल हारा-हिंजे, मोंटगोमरी हारा-हिंजे, काजुमा काटो-स्टैफोर्ड (कप्तान), काइसेई कोबायाशी-डोगेट, टिमोथी मूर, स्काईलर नाकायामा-कुक, रयुकी ओजेकी, निहार परमार, निखिल पोल, चिहाया सेकिन, ह्यूगो तानी-केली, संदेव आर्यन वाडुगे, काई वॉल और टेलर वॉ।

