अंडर-19 एशिय कप: वैभव सूर्यवंशी का तूफानी शतक, यूएई के खिलाफ भारत ने बनाए 433 रन

दुबई, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत के वैभव सूर्यवंशी मौजूदा समय में क्रिकेट के वंडर बॉय हैं। 15 साल का यह बल्लेबाज मैच-दर-मैच इस बात को साबित करता जा रहा है कि क्रिकेट के अगले 20 से 25 साल उसी के हैं। सूर्यवंशी की एक पारी दर्शक भूलते नहीं कि वे दूसरी खेल देते हैं। दुबई में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम के लिए बेहतरीन शतक लगाते हुए वैभव ने टीम का स्कोर 50 ओवर में 6 विकेट पर 633 रन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई।

यूएई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ वैभव सूर्यवंशी आए। म्हात्रे 11 गेंद पर मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी यूएई के गेंदबाजों पर कहर बरपाने के इरादे से उतरे थे। सूर्यवंशी

सूर्यवंशी ने तीसरे विकेट के रूप में आउट होने से पहले 95 गेंद पर 14 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 171 रन की यादगार पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने फील्ड के हर क्षेत्र में गेंद पहुंचाया। अपनी पारी के दौरान वैभव ने आरोन जॉर्ज (69 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की। विहान मल्होत्रा ने भी 55 गेंद पर 69 रन बनाए। वेदांत त्रिवेदी ने 38, अभिज्ञान कुंडू ने 32, और कनिष्क चौहान ने 28 रन की पारी खेली।

भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 433 रन बनाए।

यूएई के लिए युग शर्मा ने 2, उदिश सूरी ने 2, जबकि शालोम डी सूजा और यायिन किरण राय ने 1-1 विकेट लिए।

यूएई के लिए 434 के पहाड़ से लक्ष्य को हासिल करना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। बल्लेबाजी के लिए उतरते समय टीम का आत्मविश्वास बिल्कुल नीचे होगा।

