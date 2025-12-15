अंडर 19 एशिया कप: दुबई में आरोन जॉर्ज का तूफान, भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से रौंदा

दुबई, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2025 के पांचवें मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 90 रन से शानदार जीत दर्ज की। रविवार को आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेले गए इस हाईवोल्टेज मैच में बारिश के चलते ओवरों में कटौती हुई।

बारिश की वजह से टॉस में देरी हुई और मुकाबले में 1-1 ओवर की कटौती करनी पड़ी। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 46.1 ओवरों में 240 रन पर सिमट गई।

कप्तान आयुष म्हात्रे ने वैभव सूर्यवंशी के साथ पहले विकेट के लिए 29 रन की साझेदारी की। वैभव महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद आयुष म्हात्रे ने आरोन जॉर्ज के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 गेंदों में 49 रन जुटाए। कप्तान म्हात्रे 25 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों के साथ 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

यहां से आरोन जॉर्ज ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 88 गेंदों में 85 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी में 1 छक्का और 12 चौके शामिल रहे, जबकि कनिष्क चौहान ने 46 रन टीम के खाते में जोड़े। अभिज्ञान कुंडू ने 22 रन बनाए।

विपक्षी टीम की तरफ से मोहम्मद सैयाम और अब्दुल सुभान ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि निकब शफीक को 2 सफलताएं हाथ लगीं।

इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 41.2 ओवरों में महज 150 रन पर सिमट गई।

पाकिस्तान के लिए हुजैफा एहसान ने 83 गेंदों में 2 छक्कों और 9 चौकों के साथ 70 रन बनाए, जबकि कप्तान फरहान यूसुफ ने 23 रन टीम के खाते में जोड़े। इनके अलावा, उस्मान खान ने 16 रन का योगदान दिया, लेकिन टीम को जीत के करीब भी लेकर नहीं जा सके।

भारत की तरफ से दीपेश देवेंद्रन और कनिष्क चौहान ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि किशन कुमार को 2 सफलताएं हाथ लगीं।

टीम इंडिया ने इससे पहले यूएई के खिलाफ 234 रन से जीत दर्ज की थी। शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर भारत ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर है। यह टीम 16 दिसंबर को मलेशिया से भिड़ेगी।

--आईएएनएस

आरएसजी