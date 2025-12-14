अंडर-19 एशिया कप: पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला वैभव सूर्यवंशी का बल्ला

दुबई, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। अंडर-19 एशिया कप का एक बेहद रोमांचक मुकाबला दुबई स्थित आईसीसी एकेडमी में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने गेंदबाजी का फैसला लिया। स्टार सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इस मैच में नहीं चला।

यूएई के खिलाफ पिछले मैच में 56 गेंदों पर शतक लगाते हुए 95 गेंदों पर 171 रन की पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी से इस मुकाबले में बड़ी पारी की उम्मीद थी। भारतीय टीम और फैंस की चाहत थी कि पाकिस्तान के खिलाफ भी वैभव अपनी दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे वैभव 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद सायम ने उन्हें अपनी ही गेंद पर कैच कर पेवेलियन की राह दिखाई।

यूएई के खिलाफ मैच के बाद आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी की बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस मैच में दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन का वादा किया था। वैभव चूक गए।

वैभव 2 मैच में 176 रन के साथ टूर्नामेंट के दूसरे शीर्ष स्कोरर हैं। शीर्ष 5 बल्लेबाजों में वह एकमात्र भारतीय हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अपने करियर की शुरुआत की थी। अपने पहले ही सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाकर उन्होंने दुनियाभर के क्रिकेट पंडितों को हैरान कर दिया था। वैभव ने आईपीएल के बाद भी अपनी शतकीय पराक्रम जारी रखा। वह 2025 में 6 शतक लगा चुके हैं।

मौजूदा इवेंट में यूएई के खिलाफ शतक लगाने से पहले उन्होंने इंग्लैंड में यूथ वनडे में शतक, ऑस्ट्रेलिया में यूथ टेस्ट में शतक, इंडिया ए के लिए खेलते हुए शतक और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाया है। कुल मिलाकर तीनों ही फॉर्मेट में वैभव इस साल शतक लगा चुके हैं। इसी प्रदर्शन के कारण उनसे मैच दर मैच अपेक्षा बढ़ती जा रही है।

--आईएएनएस

पीएके