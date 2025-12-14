अंडर-19 एशिया कप: आरोन जॉर्ज का अर्धशतक, भारत ने पाकिस्तान को दिया 241 का लक्ष्य

दुबई, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। अंडर-19 एशिया कप 2025 में दुबई के आईसीसी एकेडमी में खेले जा रहे मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 241 रन का लक्ष्य दिया है।

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। बारिश की वजह से 49 ओवर के खेले जा रहे मैच में भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी उतरे। वैभव सूर्यवंशी से पिछले मैच की तरह इस मैच में भी बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह महज 5 रन बनाकर आउट हो गए।

कप्तान आयुष म्हात्रे अच्छी लय में दिख रहे थे। म्हात्रे ने 25 गेंद पर 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 38 रन बनाए। ऐसा लग रहा था कि म्हात्रे एक बड़ी पारी की ओर अग्रसर हैं, उनका विकेट गिर गया। उन्होंने दूसरे विकेट के लिए आरोन जॉर्ज के साथ 49 रन की साझेदारी की।

भारतीय पारी का आकर्षण आरोन जॉर्ज रहे। जॉर्ज ने 88 गेंद पर 12 चौकों और 1 छक्के की मदद से 85 रन की पारी खेली। जॉर्ज के अलावा कनिष्क चौहान ने 46 गेंद पर 46 रन की पारी खेली। कनिष्क ने अपनी पारी में 3 छक्के और 2 चौके लगाए। भारतीय टीम 46.1 ओवर में 240 रन पर सिमट गई।

पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद साएम और अब्दुल सुभान ने 3-3 विकेट लिए। निकाब शफीक ने 2, जबकि अली राजा और अहमद हुसैन ने 1-1 विकेट लिए।

दुबई की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है, लेकिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। इसलिए टीम को गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। पाकिस्तान को शुरुआती ओवर में झटके देने होंगे। अगर टीम इंडिया शुरुआती 10 ओवर में 2 से 3 विकेट लेने में कामयाब रहती है, तो मैच में पकड़ बना सकती है।

