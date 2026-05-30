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अंडर-18 विमेंस हॉकी एशिया कप: भारतीय टीम ने किया जीत के साथ आगाज, मलेशिया को 2-1 से हराया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 30, 2026, 10:25 AM

काकामिगाहारा (जापान), 30 मई (आईएएनएस)। भारतीय टीम ने अंडर-18 विमेंस हॉकी एशिया कप 2026 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। शनिवार को पूल ए के अपने पहले मैच में टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मलेशिया को 2-1 से हराया।

15 साल की फॉरवर्ड नौशीन नाज मैच की स्टार बनकर उभरीं, उन्होंने भारत के लिए दोनों गोल किए। नाज को उनके दमदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। नाज के शानदार खेल ने भारत को तीन अहम पॉइंट दिलाने में मदद की।

शुरुआती क्वार्टर में दोनों टीमों ने एक-दूसरे के डिफेंस को परखा, लेकिन किसी भी टीम के हाथ सफलता नहीं लग सकी। भारत ने ज्यादा पजेशन का फायदा उठाया और कई मौके बनाए, लेकिन मलेशिया का डिफेंस शुरुआती 15 मिनटों में भारतीय टीम को बढ़त लेने से रोकने में सफल रहा।

भारत की मेहनत आखिरकार दूसरे क्वार्टर में रंग लाई। 19वें मिनट में नौशीन ने पेनल्टी कॉर्नर के मौके का फायदा उठाया और मैच का पहला गोल दागा। युवा स्ट्राइकर ने सेट-पीस पर तेजी से रिएक्ट किया और गेंद को नेट में डालकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद भी भारत ने लगातार अटैक जारी रखे और हाफ टाइम से ठीक पहले नौशीन नाज ने टीम के लिए दूसरा गोल किया। मैच के 28वें मिनट में उन्होंने मलेशियाई गोलकीपर को छकाते हुए एक तेज फिनिश किया और भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया।

ब्रेक के बाद मलेशिया ने वापसी की काफी कोशिश की और टीम आक्रामक खेल खेलती हुई नजर आई। मलेशिया को मैच में पहली सफलता 41वें मिनट में मिली, जब नूर अजली ने भारतीय डिफेंस और गोलकीपर को छकाते हुए स्कोर 2-1 कर दिया। इस गोल के बाद मलेशिया की टीम ऊर्जा से भरी दिखाई दी और उन्होंने अपने आक्रामक खेल को जारी रखा। हालांकि, भारतीय डिफेंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मलेशिया को दूसरा गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। बैकलाइन ने कई अटैकिंग मूव्स को सफलतापूर्वक नाकाम किया।

इस जीत से भारत पूल ए में कोरिया के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। दोनों टीमों ने अपने शुरुआती मैचों से तीन-तीन पॉइंट हासिल किए हैं, जिसमें कोरिया गोल अंतर के हिसाब से टॉप पर है। भारतीय टीम की अब अगली भिड़ंत रविवार को कोरिया से होगी।

--आईएएनएस

एसएम/पीएम

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