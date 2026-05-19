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अंडर-18: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में बराबरी पर भारतीय पुरुष, लगातार तीसरे मैच में महिला टीम की हार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 19, 2026, 02:40 AM

भोपाल, 18 मई (आईएएनएस)। भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 6-3 से जीत दर्ज करते हुए सीरीज 1-1 से बराबर कर ली, जबकि भारत की अंडर-18 महिला टीम को मेहमान टीम के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। यह महिला टीम की लगातार तीसरी हार रही। पुरुष और महिला, दोनों ही टीमें बुधवार को इसी मैदान पर सीरीज का अपना चौथा मैच खेलने उतरेंगी।

सोमवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित उद्धव दास मेहता (भाई जी) सेंट्रल साई सेंटर में, भारत ने मैच की शुरुआत शानदार तरीके से करते हुए पहले हाफ में ही अपना दबदबा बना लिया।

10वें मिनट में आकाश दीप ने पहला गोल किया, जिसके तुरंत बाद शाहरुख अली (14’) ने दूसरा गोल दागा। दूसरे क्वार्टर में, केतन कुशवाहा (25’) और रोमित पाल (26’) ने तेजी से गोल करके भारत को एक मजबूत बढ़त दिलाई। तीसरे क्वार्टर में कुशवाहा (40’) ने मैच का अपना दूसरा गोल किया। अंश बहूतरा (45’) ने भारत के लिए छठा गोल किया।

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओवेन टेलर (23’), ऑस्कर फ्रीमैन (29’) और जैक वेलर (32’) ने एक-एक गोल किए, लेकिन आखिरी क्वार्टर में भारतीय डिफेंस मजबूती से डटा रहा और बढ़त को बचाते हुए जीत हासिल की।

इससे पहले, रविवार को भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमों को अपने-अपने दूसरे मुकाबलों में ऑस्ट्रेलियाई टीमों के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। पुरुषों के मुकाबले में, ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से जीत हासिल करते हुए चार मुकाबलों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इससे पहले, शुरुआती मैच 2-2 से ड्रॉ रहा था।

महिलाओं के मुकाबले में, भारत की अंडर-18 टीम ने कड़ा मुकाबला किया, लेकिन सीरीज का अपना तीसरा मैच हार गई। पहले क्वार्टर में ही ऑस्ट्रेलिया ने बढ़त बना ली थी। मुकाबले के 5वें मिनट में एनेलीज कुलेन ने गोल किया। क्वार्टर खत्म होने से ठीक पहले भारत ने शानदार वापसी की। मुकाबले के 15वें मिनट में संदीपा कुमारी ने एक बेहतरीन बराबरी का गोल करके स्कोर 1-1 कर दिया।

हालांकि, दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही मेहमान टीम ने स्टेला बार्थोलोम्यूज (17’) के गोल की मदद से फिर से बढ़त हासिल कर ली। भारतीय डिफेंस ने दूसरे हाफ में ऑस्ट्रेलियाई आक्रमणकारियों को और गोल करने से रोके रखा, लेकिन मेजबान टीम बराबरी करने के लिए दूसरा गोल नहीं कर सकी।

शुक्रवार को भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 3-4 से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद रविवार को भारतीय टीम 1-4 से मुकाबला गंवा बैठी थी।

--आईएएनएस

आरएसजी

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