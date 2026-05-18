खेल

अंडर-18: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें हारीं

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 18, 2026, 09:36 AM

भोपाल, 17 मई (आईएएनएस)। सीरीज के अपने-अपने दूसरे मुकाबलों में भारत की अंडर-18 पुरुष और महिला हॉकी टीमों को ऑस्ट्रेलिया की अंडर-18 टीमों के हाथों हार का सामना करना पड़ा। रविवार को यह मैच मध्य प्रदेश के भोपाल में उद्धव दास मेहता (भाई जी) सेंट्रल साई सेंटर में खेले गए।

पुरुषों के मुकाबले में, ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से जीत हासिल करते हुए चार मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। रविवार को दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही 16वें मिनट में अर्जुन ब्रायन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला गोल किया, लेकिन 24वें मिनट में भारत ने आशीष तानी पूर्ति की मदद से तुरंत पलटवार किया। इसी के साथ दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर आ गईं।

हालांकि, तीसरे क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया ने फिर से मैच पर पकड़ बना ली। 39वें मिनट में सैम पीपल्स और 45वें मिनट में एंगस मैकमुलन ने एक-एक गोल करके मेहमान टीम की जीत सुनिश्चित कर दी।

महिलाओं के मैच में, भारतीय अंडर-18 टीम को मेहमान टीम के हाथों 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। 11वें मिनट में ही भारत को शुरुआती बढ़त मिल गई थी, जिससे मैच की शुरुआत में मेजबान टीम का पलड़ा भारी रहा।

हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने जोरदार वापसी की। 26वें मिनट में एनेलीज कुलेन ने गोल किया। इसके बाद 31वें मिनट में गिसेल थॉम्पसन ने गोल दागा। 36वें मिनट में ऑरोरा कोवासेविच और 48वें मिनट में स्टेला बार्थोलोम्यूज ने गोल करके इस दौरे पर ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरी जीत दिलाई।

भारत की अंडर-18 महिला टीम सोमवार को भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सीरीज के अपने तीसरे मैच में जब मैदान पर उतरेगी, तो उसकी नजरें वापसी करने पर होंगी। वहीं, भारत की अंडर-18 पुरुष टीम भी 18 मई को भोपाल के उद्धव दास मेहता (भाई जी) सेंट्रल साई सेंटर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का अपना तीसरा मैच खेलेगी।

इससे पहले शुक्रवार को, भारत की पुरुष टीम का शुरुआती मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा था, जबकि महिलाओं के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 4–3 से अपने नाम किया था। ​​

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...