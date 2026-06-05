अंडर-18 मेन्स एशिया कप हॉकी: भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई

काकामिगाहारा, 5 जून (आईएएनएस)। भारतीय अंडर-18 पुरुष हॉकी टीम ने शुक्रवार को अंडर-18 पुरुष एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। आखिरी क्वार्टर तक 2-3 से पीछे चल रही भारत टीम ने मैच के आखिरी मिनटों में अटैकिंग खेल दिखाते हुए 3 गोल मारे और जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई।
मैच की शुरुआत में दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती नजर आईं। भारत ने 12वें मिनट में अपनी लय पकड़ी जब अपने हाफ से एक शानदार रन ने पाकिस्तान को डिफेंस में गलती करने पर मजबूर कर दिया। इससे भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला। फॉरवर्ड आशीष तानी पूर्ति (12’) ने आगे बढ़कर इसे गोल में बदलकर भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई। पहले क्वार्टर तक टीम इंडिया 1-0 से आगे रही।
पाकिस्तान ने दूसरे क्वार्टर में आक्रामक खेल दिखाया और 16वें मिनट में अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर जीता। भारतीय गोलकीपर आयुष रजक और डिफेंडर अंश बहुता ने मिलकर अहमद उजैर के एक दमदार ड्रैगफ्लिक को पूरी तरह से बचाया। पाकिस्तान ने दबाव बनाए रखा और 27वें मिनट में अपना पहला गोल किया। पाकिस्तान के लिए ये गोल अदील ने किया था।
तीसरे क्वार्टर में दोनों तरफ से जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। भारत ने 35वें मिनट में बढ़त हासिल की जब शाहरुख अली (35’) ने तेज पासिंग का फायदा उठाया और गेंद को नेट में डाल दिया। हालांकि, यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि पाकिस्तान ने दो मिनट बाद ही 37वें मिनट में मुहम्मद फरहान असलम के फील्ड गोल से जवाब दिया। इसके बाद पाकिस्तान को 42वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे उजैर अहमद कुरैशी ने गोल में बदल दिया। इस गोल के साथ पाकिस्तान की बढ़त तीसरे क्वार्टर के आखिर में 2-3 हो गई।
भारत ने आखिरी क्वार्टर में जबरदस्त हमला किया। 46वें मिनट में पाकिस्तान के मुजम्मिल सईद को ग्रीन कार्ड मिला और भारत को तुरंत लगातार पेनल्टी कॉर्नर मिले। आशीष तानी पूर्ति (49’) ने दूसरे पेनल्टी कॉर्नर से शानदार ड्रैगफ्लिक मारकर स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया।
भारत ने अगले कुछ मिनटों में पूरी तरह से दबदबा बनाया और कई पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। 53वें मिनट में, आशीष ने एक और शानदार पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की और भारत को 4-3 से आगे कर दिया। आशीष (56’) ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला और अपना चौथा गोल करते हुए टीम को 5-3 की निर्णायक बढ़त दिला दी। आशीष के चौथे गोल के साथ ही भारतीय टीम ने पाकिस्तान पर दमदार जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बना ली।
भारतीय टीम का शनिवार को फाइनल में मेजबान जापान से सामना होगा।