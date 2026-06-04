अंडर-18 एशिया कप: पूल स्टेज में शानदार प्रदर्शन, सेमीफाइनल मुकाबले के लिए तैयार भारतीय पुरुष और महिला टीमें

काकामिगहारा, 4 जून (आईएएनएस)। पूल स्टेज में शानदार प्रदर्शन के बाद, भारतीय महिला और पुरुष टीमें अंडर-18 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।

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महिला टीम ने अपने तीनों मुकाबले शानदार तरीके से जीतकर 'पूल-ए' में शीर्ष स्थान हासिल किया। टीम ने पूरे पूल स्टेज के दौरान 30 गोल किए, जबकि उनके खिलाफ सिर्फ 2 गोल हुए।

भारत ने अपने अभियान की शुरुआत मलेशिया के खिलाफ 2-1 की कड़े मुकाबले वाली जीत के साथ की, जिसके बाद उन्होंने कोरिया के खिलाफ 3-1 की शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद भारतीय टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर को 25-0 से रौंदा और स्टैंडिंग में शीर्ष स्थान पक्का कर लिया।

इस टूर्नामेंट में अब तक नौशीन नाज भारत के लिए सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी रही हैं, जिन्होंने 10 गोल किए, जबकि गीताश्री नामी ने 5 गोल दागे। कप्तान स्वीटी कुजूर ने चार गोल किए, जबकि प्रियंका मिंज ने भारत के खाते में 3 गोल जोड़े। अब 5 जून को सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम का मुकाबला चीन से होगा, जो 'पूल बी' में 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ दूसरे स्थान पर रहा था।

इस बीच, पुरुष टीम 3 जीत और 1 हार के साथ 'पूल ए' में दूसरे स्थान पर रही। भारत ने अब तक अपने अभियान के दौरान 32 गोल किए हैं और उनके खिलाफ सिर्फ छह गोल हुए। पुरुष टीम ने कजाकिस्तान के खिलाफ 13-0 की शानदार जीत के साथ अपने टूर्नामेंट की शुरुआत की, लेकिन उसके बाद मेजबान जापान के हाथों 4-2 से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने कोरिया पर 4-1 की जीत के साथ जोरदार वापसी की, जिसके बाद चीनी ताइपे के खिलाफ 13-1 की बड़ी जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली।

कप्तान केतन कुशवाहा 7 गोल के साथ भारत के लिए सर्वाधिक गोल करने वालों की लिस्ट में टॉप पर रहे, जबकि आशीष तानी पूर्ति ने 6 गोल दागे हैं। गाजी खान और शाहरुख अली ने 3-3 गोल का योगदान दिया है।

भारत 5 जून को सेमीफाइनल 2 में पाकिस्तान से भिड़ेगा। पाकिस्तान ने अपने तीन मुकाबलों में 2 जीत और 1 हार के साथ 'पूल बी' में शीर्ष स्थान हासिल किया।

--आईएएनएस

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