खेल

'अच्छी विकेट है, मैच अच्छा होगा', गुवाहाटी टेस्ट पर बोले सौरव गांगुली

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 23, 2025, 06:59 AM

कोलकाता, 22 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि गुवाहाटी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच अच्छा होगा।

मीडिया से बात करते हुए गांगुली ने कहा कि बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी की विकेट अच्छी है। इसलिए मैच अच्छा होगा।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला टेस्ट कोलकाता में खेला गया था। कोलकाता टेस्ट पिच को लेकर चर्चा में रहा। स्पिनरों के अनुकूल इस विकेट पर मैच का परिणाम तीसरे दिन आ गया था। भारतीय टीम को 30 रन से हार का सामना करना पड़ा था। 124 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 93 रन पर सिमट गई थी।

मैच के बाद गांगुली ने भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर को सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें ऐसी पिच पर खेलना चाहिए जहां बल्लेबाजों के पास रन बनाने का पूरा अवसर हो साथ ही गेंदबाजों के पास विकेट लेने का मौका हो। ऐसी स्थिति में ही आदर्श टेस्ट हो सकता है। गेंदबाज या बल्लेबाज के फेवर की विकेट नहीं होनी चाहिए। साथ ही गांगुली ने भारतीय टेस्ट टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल करने की सलाह भी दी थी। उनका कहना था कि शमी, बुमराह, सिराज और स्पिनरों के साथ मिलकर गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत बना सकते हैं।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट शनिवार को शुरू हुआ। पिच कोलकाता से बेहतर लग रही है। दिन की शुरुआत में पिच बल्लेबाजों की मददगार नजर आई, तो दूसरे हाफ में गेंदबाजों को विकेट भी मिला।

पहले दिन का खेल समाप्त होने पर दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 247 रन बना लिए थे। सेनुरान मुथुसामी 25 और काएल वेरेने 1 रन पर नाबाद हैं। दक्षिण अफ्रीका एक समय 2 विकेट के नुकसान पर 165 रन बना चुकी थी, लेकिन 246 तक आते-आते टीम ने 6 विकेट खो दिए थे। पहले दिन का खेल इस बात का संकेत है कि पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों की मददगार है।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...