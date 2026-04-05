अच्छा प्रदर्शन करने के लिए फिटनेस को बरकरार रखना जरूरी: मोहम्मद शमी

हैदराबाद, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने अपनी पहली जीत दर्ज की। रविवार को राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में एलएसजी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को 5 विकेट से हराया। एलएसजी की जीत में मोहम्मद शमी ने गेंद से अहम भूमिका निभाई।

जीत के बाद मोहम्मद शमी ने कहा कि इस स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए फिटनेस को बरकरार रखना काफी जरूरी है। उन्होंने कहा, "इस जीत से हम बहुत खुश हैं, क्योंकि पिछला मैच हम अपने घर पर हार गए थे, इसलिए अपनी लय बनाए रखने के लिए यह मैच जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी था। एक बार जब आपको अच्छी शुरुआत मिल जाती है, तो जीत की लय बनी रहती है। देखिए, अगर आप अच्छे स्तर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो अपनी फिटनेस बनाए रखना बहुत अहम है।"

शमी ने आगे कहा, "जब आप मैदान पर होते हैं, तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में आइडिया यही है कि मौका मिलने पर खुद को पूरी तरह से फिट रखा जाए। जब टीम जीत दर्ज करती है, तो आपको बहुत खुशी मिलती है। आप जब इस तरह जीतते हैं, तो यह आपको और ज्यादा जीतने के लिए प्रेरित करता है - यह बहुत सुखद अनुभव होता है। कई सालों तक खेलने का अनुभव निश्चित रूप से काम आता है।"

मोहम्मद शमी का प्रदर्शन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ गेंद से शानदार रहा। उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 9 रन खर्च किए। शमी ने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड का बड़ा विकेट अपने नाम किया। अभिषेक को शमी ने बिना खाता खोले पवेलियन भेजा, जबकि हेड को 7 रनों के स्कोर पर आउट किया। अभिषेक-हेड के सस्ते में आउट होने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम स्कोरबोर्ड पर बड़ा टोटल लगाने में नाकाम रही।

हेनरिक क्लासेन (62 रन) और नीतीश कुमार रेड्डी (56 रन) की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत एसआरएच की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 156 रन बनाने में सफल रही। शमी के अलावा एलएसजी की ओर से गेंदबाजी में प्रिंस यादव और आवेश खान ने दो-दो विकेट चटकाए। हालांकि, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 157 रनों के लक्ष्य को 19.5 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल करने में सफल रही। टीम की ओर से कप्तान ऋषभ पंत ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों में 68 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं, एडेन मार्करम ने 27 गेंदों में 45 रन बनाए।

--आईएएनएस

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