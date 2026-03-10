खेल

'अच्छा खाना खाऊंगा और आराम करूंगा', सूर्यकुमार ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद का बताया प्लान

Mar 11, 2026, 03:57 AM

मुंबई, 10 मार्च (आईएएनएस)। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप को रिकॉर्ड तीसरी बार अपने नाम किया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया। भारतीय टीम को चैंपियन बनाने के बाद कप्तान सूर्यकुमार का कहना है कि वह अब अच्छा खाना खाएंगे और आराम करेंगे।

सूर्यकुमार भारत को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने वाले एमएस धोनी और रोहित शर्मा के बाद तीसरे कप्तान हैं। सूर्या ने कहा कि उनका अभी का फिलहाल प्लान यह है कि वह घर लौटेंगे, कुछ अच्छा खाएंगे, और आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देने से पहले जरूरी आराम करेंगे। भारत घरेलू सरजमीं पर टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने वाला पहला देश बना। टीम की इस कामयाबी पर मुंबई में अपने घर के बाहर पत्रकारों के साथ बात करते हुए सूर्या ने कहा कि यह जीत जितनी फैंस की है, उतनी ही खिलाड़ियों की भी है। "आप लोगों ने भी हमारे साथ बराबर जश्न मनाया। आप सभी को बधाई। भारत में वर्ल्ड कप जीतना बहुत खास है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोगों का सपोर्ट और दुआएं थीं।"

भारत के कप्तान ने इस खास पल को अपने परिवार, खासकर अपने माता-पिता, के साथ शेयर करने के बारे में भी बात की, जो सेलिब्रेशन का हिस्सा थे। "जब हम जीते तो वह मेरे साथ थे। वापस लौटने के बाद भी मैंने उनसे बात की। अब हम कुछ दिनों तक शांति से साथ बैठेंगे और आराम से बात करेंगे।" सूर्यकुमार ने बताया कि टीम पहले से ही 2028 के समर ओलंपिक में इस खेल के डेब्यू के बारे में सोच रही है। "100 प्रतिशत। टीम का अगला मकसद 2028 में भारत के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना है। इसके साथ ही उसी साल फिर से टी20 वर्ल्ड कप होगा, इसलिए हम टी20 विश्व कप जीत की हैट्रिक भी लगाने की पूरी कोशिश करेंगे।"

जश्न के दौरान भीड़ में सूर्या के नाम के नारे लगे। कप्तान ने कहा कि इससे उन्हें सचिन तेंदुलकर के लिए लगाए जाने वाले मशहूर नारों की याद आ गई। उन्होंने कहा कि 'सचिन सचिन' का नारा पूरी तरह से सही है। वह क्रिकेट के भगवान हैं। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। उन्होंने इतने सालों तक भारत के लिए क्रिकेट खेला। हालांकि, यह हमारे लिए भी बहुत खास एहसास था। वह मुंबई इंडियंस में हमारे साथ हैं, इसलिए हम उनसे बात करते रहते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अहमदाबाद में जीत दर्ज करने में सफल रहे। हर कोई इस बात को जानता है कि अहमदाबाद में जीतना कितना जरूरी था।"

सूर्यकुमार ने भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को श्रेय दिया। सूर्या ने कहा कि कप्तानी संभालने पर रोहित ने उन्हें काफी सपोर्ट किया। सूर्या ने कहा कि रोहित की अगुवाई में हमने एक टीम के तौर पर साल 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता। सूर्यकुमार के अनुसार, 2024 और 2025 में आईसीसी ट्रॉफी जीतने के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताब को जीतने में भारतीय टीम को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि चैंपियन बनने के बाद सभी खिलाड़ियों ने एक साथ मिलकर अगले दिन सुबह 8 बजे तक जश्न मनाया।

