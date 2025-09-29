Abhishek Sharma Runs : अभिषेक अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने देश को जिताए : पिता राजकुमार शर्मा

अमृतसर: भारत और पाकिस्तान की टीमें रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खिताबी मुकाबला खेलने उतरेंगी। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा को पूरी उम्मीद है कि भारत ही इस हाई-वोल्टेज मैच को अपने नाम करेगा।

भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप के 41 वर्षों के इतिहास में पहली बार खिताबी मुकाबले के दौरान आमने-सामने होंगी, जिसमें टीम इंडिया पाकिस्तान को सबसे बड़ा जख्म देना चाहेगी।

राजकुमार शर्मा ने आईएएनएस से कहा, "एशिया कप के 41 वर्षों के इतिहास में भारत-पाकिस्तान के बीच पहली बार फाइनल मैच खेला जा रहा है। इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए पूरी दुनिया के फैंस उत्साहित हैं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह से भरा हुआ है। ऐसे मुकाबले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है कि भारत इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करेगा और मुकाबला जीतेगा।"

अभिषेक शर्मा इस संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 6 मुकाबलों में अब तक 51.50 की औसत के साथ 309 रन बनाए हैं।

सुपर-4 मुकाबलों में अभिषेक 74, 75 और 61 रन की पारी खेल चुके हैं। फैंस चाहते हैं कि यह 25 वर्षीय खिलाड़ी खिताबी मुकाबले में शतक लगाए।

पिता ने कहा, "फैंस दुआ कर रहे हैं कि अभिषेक शतक पूरा करें। शायद इस मैच में भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें। मैं चाहता हूं कि अभिषेक अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने देश को जिताएं।"

भारत ने इस एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई है। टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज में यूएई के खिलाफ 9 विकेट, जबकि पाकिस्तान के विरुद्ध 7 विकेट से मुकाबला जीता। इसके बाद ओमान को 21 रन से हराया।

वहीं, सुपर-4 में पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त देने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ 41 रन से जीत दर्ज की। अंतिम सुपर-4 मुकाबले में श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया।

दूसरी ओर, इस टूर्नामेंट में चार मुकाबले जीत चुकी पाकिस्तानी टीम ने जिन दो मैचों को गंवाया, वह मुकाबले भारत के ही खिलाफ खेले गए थे।