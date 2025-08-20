खेल

Abhishek Nair On Shreyas Iyer : अभिषेक नायर को समझ नहीं आया श्रेयस अय्यर को बाहर किए जाने का फैसला

अभिषेक नायर ने श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर करने पर जताई नाराजगी
Aug 20, 2025
एशिया कप : अभिषेक नायर को समझ नहीं आया श्रेयस अय्यर को बाहर किए जाने का फैसला

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर यह समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्यों श्रेयस अय्यर को एशिया कप टीम से बाहर रखा गया है। बीसीसीआई ने मंगलवार को इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है।

अभिषेक नायर ने 'जियोहॉटस्टार' पर कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि श्रेयस अय्यर को 20 सदस्यीय टीम में शामिल न करने का क्या कारण हो सकता है। मैं अंतिम 15 की बात नहीं कर रहा, बल्कि 20 की बात कर रहा हूं, जिससे साफतौर पर संदेश जाता है कि श्रेयस अय्यर चयनकर्ताओं की योजना में नहीं हैं, कम से कम टी20 फॉर्मेट के नजरिए से तो नहीं।"

सेलेक्टर्स ने टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को एशिया कप की टीम में शामिल किया है। शुभमन गिल जुलाई 2024 के बाद से टी20 मैच नहीं खेले हैं। ऐसे में गिल के चयन ने सभी को हैरान कर दिया।

श्रेयस अय्यर ने आईपीएल-2025 में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने सीजन के 17 मुकाबलों में 50.33 की औसत के साथ 604 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से छह अर्धशतक निकले। उनकी कप्तानी में पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 के फाइनल तक पहुंची।

हालांकि, आईपीएल 2025 में शुभमन गिल का प्रदर्शन भी शानदार रहा। उन्होंने 15 मुकाबलों में 155.88 की औसत के साथ 650 रन बनाए, जिसमें छह अर्धशतक शामिल थे।

शुभमन गिल ने भारत की ओर से 21 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 30.42 की औसत के साथ 578 रन बनाए। गिल तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं।

गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड दौरे पर पांच मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 2-2 से बराबरी की। उन्हें एशिया कप के लिए भारतीय टीम का उपकप्तान चुना गया है।

 

