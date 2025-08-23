Abhinav Shaw Shooting Gold: शूटिंग में गोल्ड जीतने वाले अभिनव साव की सफलता से परिवार खुश, पिता ने कहा- सरकार से आगे भी सहयोग की उम्मीद

आसनसोल: पश्चिम बंगाल के अभिनव साव ने कजाकिस्तान आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। टीम इवेंट में भी अभिनव ने गोल्ड जीतने में अहम भूमिका निभाई है।

अभिनव की सफलता से उसके परिवार में उत्साह और खुशी का माहौल है।

आईएएनएस से बात करते हुए अभिनव के पिता रूपेश साव ने कहा, "वह 2018 से ही राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहा है। 2018 में वह पहली बार 10 साल की उम्र में जूनियर वर्ग का राष्ट्रीय चैंपियन बना था। 2022 में उसने पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी में देश के लिए पदक जीता था। अब तक वह 14 अंतरराष्ट्रीय मेडल जीत चुका है।"

उन्होंने कहा कि जब मैच चल रहा था तो हम सभी चिंता में थे, लेकिन उसकी जीत के बाद अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उसे बधाई दी। 2018 के बाद दूसरी बार उसे राज्य सरकार द्वारा सराहा गया। आगे भी सरकार से सहयोग की उम्मीद करते हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अभिनव को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, "आसनसोल के हमारे अभिनव शॉ ने कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर एयर राइफल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर बंगाल का नाम रोशन किया है। मैं अभिनव को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और स्नेह देती हूं। मैं उनके माता-पिता, परिवार और मित्रों को भी बधाई देती हूं और अभिनव के भविष्य की सफलता की कामना करती हूं।"

आसनसोल के सेंट विंसेंट टेक्निकल एंड हाई स्कूल के छात्र अभिनव का जन्म 2008 में हुआ था। इसी साल बीजिंग में हुए ओलंपिक में भारत के लिए अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर शूटिंग वर्ग में गोल्ड जीता था। यह देश के लिए ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला गोल्ड था। अभिनव का नाम अभिनव बिंद्रा के नाम पर ही रखा गया है। वह भी बिंद्रा की तरह देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतना चाहते हैं।