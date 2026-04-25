अभय सिंह ज्यूरिख में दुनिया के पूर्व नंबर 1 करीम गवाद से हारे

ज्यूरिख, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत के अभय सिंह ग्रासहॉपर कप स्क्वैश के पुरुषों के क्वार्टर फाइनल मैच में मिस्र के पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड चैंपियन करीम गवाद से हार गए। यह पीएसए गोल्ड-लेवल का इवेंट है।

वर्ल्ड नंबर 24 सिंह ने पहले गेम में 6-0 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए टाई-ब्रेक में जगह बनाई। दूसरे गेम में वर्ल्ड नंबर 4 गवाद के खिलाफ कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन मिस्र के दूसरे सीड खिलाड़ी ने आखिरकार 12-10, 11-9 के स्कोर के साथ मैच जीत लिया।

पूर्व वर्ल्ड चैंपियन गवाद ने सिंह के साथ 32 मिनट तक चले मुकाबले में कुछ हाई-क्वालिटी, शानदार स्क्वैश खेला। वर्ल्ड नंबर 3 ने पहले गेम में ही धमाकेदार शुरुआत की और कुछ शानदार फिनिश के साथ 6-0 की बढ़त बना ली। सिंह, जो अपना पहला गोल्ड क्वार्टर-फाइनल खेल रहे थे, ने वापसी करते हुए बराबरी कर ली, जबकि गवाद की कुछ गलतियों ने उन्हें वापस बराबरी करने में मदद की।

अपनी एक गेम बॉल बचने के बाद, गवाद ने टाईब्रेक में गोल करके 1-0 की बढ़त बना ली। सिंह गवाद पर काफी दबाव बना रहे थे, जिससे उन्हें दूसरे सेट में 5-2 की बढ़त बनाने में मदद मिली।

सिंह ने गवाद के साथ मुकाबला वापस जीतने की कोशिश की, लेकिन मिस्र के खिलाड़ी ने मजबूती से दूसरा सेट जीतकर आखिरी चार में जगह बनाई।

पीएसए टूर ने गवाद के हवाले से कहा, "मैं सच में बहुत खुश हूं। रफ्तार बहुत तेज थी। हमने सिर्फ दो बार खेला है लेकिन मुझे लगता है कि हमने उससे ज्यादा खेला है। कतर में उसने मुझे चार सेट में हराया था और आज मैं कोर्ट पर गया और सोचा कि मैं फिर से हारना नहीं चाहता।"

उन्होंने कहा कि टूर के सबसे स्मार्ट और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक के साथ बेस्ट ऑफ थ्री में, आप कभी नहीं देख सकते कि वह अगले शॉट या अगली रैली के साथ क्या सोच रहा है। वह जबरदस्त पॉइंट्स के साथ वापस आ सकता है जैसा कि आपने पहले गेम में देखा था जब मैं 7-0 से आगे था और वह तीन मिनट से भी कम समय में कहीं से भी वापस आ गया जब हम बराबरी पर थे। आप कभी भी इसे कम नहीं आंक सकते कि मैच के आखिर तक या आगे क्या होने वाला है।

--आईएएनएस

पीएके