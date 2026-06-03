'अभेद्य' लगने लगा है, मैग्नस कार्लसन पर जीत के बाद आनंद महिंद्रा ने की प्रज्ञानंद की तारीफ

नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इंडियन ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंद की नॉर्वे चेस में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन पर जीत के बाद तारीफ की है। टूर्नामेंट में प्रज्ञानंद ने दूसरी बार कार्लसन को हराया है।

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प्रज्ञानंद की जीत के बाद आनंद महिंद्रा ने उनकी प्रशंसा करते हुए एक्स पर लिखा, "'अभेद्य' का लेबल अब लगने लगा है और मैग्नस ने कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाई। मुझे उम्मीद है कि इसका मतलब है कि वह प्रज्ञानंद के साथ ऐसे नतीजों की ज्यादा उम्मीद करने लगे हैं।"

आर. प्रज्ञानंद की मैग्नस पर जीत दोनों चेस दिग्गजों के बीच लगातार बढ़ती राइवलरी में एक और मील का पत्थर बन गया। टूर्नामेंट में पहले ही सफेद मोहरों से कार्लसन को हराने के बाद, भारतीय खिलाड़ी ने राउंड 8 में काले मोहरों से भी जीत हासिल की। प्रज्ञानंद ने चेस के मौजूदा दौर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के खिलाफ अपनी विविधता और संयम का परिचय दिया।

इस नतीजे का और भी महत्व था क्योंकि इससे प्रज्ञानंद विश्वनाथन आनंद के बाद सिर्फ दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए जिन्होंने एक ही टूर्नामेंट में कार्लसन को दो बार हराया। यह पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ उनके करियर की तीसरी क्लासिकल-फॉर्मेट जीत भी थी।

गेम आखिरी फेज तक संतुलित रहा, इससे पहले कि कार्लसन टाइम की दिक्कत में भारी दबाव में आ गए। प्रज्ञानंद ने अहम मौके का फायदा उठाया और जीत दर्ज करते हुए खुद को टाइटल की रेस में मजबूती से बनाए रखा। इस अहम जीत ने इंडियन ग्रैंडमास्टर को 12 अंक दिलाए और उन्हें इवेंट के आखिरी स्टेज में नॉर्वे चेस टाइटल की रेस में मजबूती से खड़ा कर दिया।

इस बीच, वर्ल्ड चैंपियन गुकेश डोमराजू और दिव्या देशमुख को एक-एक करके अलीरेजा फिरौजा और बिबिसारा असौबायेवा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। राउंड 8 के बाद, वेस्ली सो 14 पॉइंट्स के साथ नॉर्वे चेस में सबसे आगे हैं। अलीरेजा फिरौजा 13 पॉइंट्स के साथ उनके पीछे हैं, जबकि प्रज्ञानंद रमेशबाबू 12 पॉइंट्स के साथ उनके ठीक पीछे हैं।

--आईएएनएस

पीएके