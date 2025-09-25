अभिषेक शर्मा : युवराज सिंह को छोड़ा पीछे, अगला निशाना रोहित शर्मा

दुबई, 24 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हर टी20 मैच में कोई न कोई कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाने का युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने वाले अभिषेक ने युवराज का एक और रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ तोड़ दिया।

दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप सुपर-4 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अभिषेक ने महज 25 गेंद पर अर्धशतक लगाया। अंतर्राष्ट्रीय टी20 में यह पांचवां मौका था, जब अभिषेक ने 25 या उससे कम गेंदों पर अर्धशतक लगाया।

इस मामले में उन्होंने युवराज सिंह को पीछे छोड़ा। युवराज ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 में चार बार 25 या उससे कम गेंदों पर अर्धशतक लगाए थे।

भारत के लिए 25 या उससे कम गेंदों पर सबसे ज्यादा 7 अर्धशतक सूर्यकुमार यादव ने लगाए हैं। दूसरे स्थान पर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने ये उपलब्धि छह बार हासिल की है। तीसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा आ गए हैं।

बता दें कि ये आंकड़े अर्धशतक और शतकीय पारियों को मिलाकर निकाले गए हैं।

बांग्लादेश के खिलाफ अभिषेक ने 37 गेंद पर 75 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 5 छक्के और 6 चौके लगाए। बेहद निराशाजनक तरीके से वह रन आउट हो गए।

जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर का आगाज करने वाले अभिषेक ने अब तक 22 मैचों की 21 पारियों में 4 अर्धशतक और 2 शतक सहित 783 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 135 है, जो टी20 में किसी भी भारतीय का बनाया सर्वाधिक स्कोर है। अभिषेक का वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में अब तक पदार्पण नहीं हुआ है। हालांकि, जैसी बल्लेबाजी वह कर रहे हैं। उसे देखते हुए लगता है कि जल्द ही उन्हें वनडे फॉर्मेट में मौका मिल सकता है।

--आईएएनएस

पीएके