अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन पूरे

नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाला खिलाड़ी बन गया है। अभिषेक शर्मा ने 528 गेंदों में यह कारनामा किया है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा में जारी पांचवें टी20 मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने 11 रन बनाते ही टी20 फॉर्मेट में अपने 1000 रन पूरे कर लिए।

इसी के साथ उन्होंने भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 573 गेंदों में अपने 1000 टी20 रन पूरे किए थे।

इस लिस्ट में फिल साल्ट तीसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने 599 गेंदों में यह कारनामा किया, जबकि 604 गेंदों में 1000 रन पूरे करने वाले ग्लेन मैक्सवेल चौथे स्थान पर मौजूद हैं। आंद्रे रसेल और फिन एलन ने 609 गेंदों में इस आंकड़े को छुआ था।

सबसे कम पारियों में 1000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों में अभिषेक शर्मा दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं, जिन्होंने 28 पारियों में यह कारनामा किया है। इस लिस्ट में विराट कोहली (27 पारियां) शीर्ष पर हैं।

भारतीय खिलाड़ियों की इस सूची में केएल राहुल (29) तीसरे पायदान पर हैं, जबकि सूर्यकुमार यादव (31) और रोहित शर्मा (40) क्रमश: चौथे और पांचवें स्थान पर हैं।

शनिवार को गाबा में खेले जा रहे इस मुकाबले की बात करें, तो भारत ने खराब मौसम के चलते खेल रोके जाने तक 4.5 ओवरों में बगैर कोई विकेट गंवाए 52 रन बना लिए हैं।

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई है। अभिषेक 13 गेंदों में 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 23 रन बना चुके हैं, जबकि गिल ने 16 गेंदों में 6 चौकों के साथ 29 रन अपने नाम किए हैं।

टीम इंडिया फिलहाल सीरीज में 2-1 से आगे है। ऐसे में खराब मौसम के चलते अगर यह मैच रद्द होता है, तो सीरीज टीम इंडिया के नाम होगी।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस